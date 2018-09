Crise só na bola

00:00 · 18.09.2018 por Ivan Bezerra - Repórter

Marcelo Böeck desmentiu que esteja havendo problemas internos no Fortaleza ( FOTO: REINALDO JORGE )

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, o goleiro Marcelo Böeck, que é uma liderança do grupo e mais o meia Marlon foram ontem à noite na sala de imprensa do CT Ribamar Bezerra para negar boatos que circulam nas redes sociais, os quais procuram dar uma explicação à sequência de quatro jogos sem vitória na Série B.

As supostas explicações, surgidas em áudios de pessoas não identificadas, sugerem que estaria havendo vários problemas internos no grupo; que o elenco estaria desejoso de derrubar o técnico Rogério Ceni; e que também haveria uma insatisfação pela premiação, em caso de acesso à Série A e coisas do gênero.

A presença do presidente do clube e dos jogadores serviu para que na versão oficial, o Leão mostrasse que a crise que existe no momento é apenas de resultados. "Trouxe os jogadores aqui para que vocês perguntem a eles mesmo se há problemas de premiação ou relacionamento entre eles. Sobre relacionamento, vários jogadores já nos disseram que este seria um dos melhores grupos dos quais fizeram parte. As premiações estão conforme o que foi acordado", falou o presidente tricolor.

Marcelo Paz disse que os jogadores têm recebido ameaças por redes sociais, e que isso tem afetado até suas famílias, o que pode até ter um efeito contrário, desestimulando os atletas.

Marcelo Böeck

O goleiro Marcelo Böeck foi um dos mais questionados, pelos gols sofridos: "Esse grupo não foge à luta nem deixa de fazer o que tem de ser feito. Sobre premiação eu posso falar, porque nós somos profissionais e não começamos nenhum tipo de competição já estar tudo acertado. As nossas premiações, de acesso ou o que for, já estão acertadas desde a primeira rodada. Quem chega já se adequa às decisões que não terão mais mudanças. Não pedimos premiação por permanência, como fizeram alguns clube, porque almejamos algo mais além do acesso", disse.

O meia Marlon também deu o seu depoimento sobre o problema:"Essas pessoas que espalham boatos assim deveriam procurar mais Deus, porque eles vão tentar desestabilizar o nosso grupo, mas não existem dúvidas no nosso elenco. Todas as coisas que falaram de nós, de premiação, de alguma coisa contra o Rogério partem de pessoas que não gostam do Fortaleza".