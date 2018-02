Crescimento na hora certa

00:00 · 26.02.2018

Em partida emocionante, o Basquete Cearense venceu o Mogi das Cruzes por 82 a 80, neste sábado (24), no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza. Com apoio da torcida, a equipe comandada por Alberto Bial oscilou ao longo do confronto e conquistou o triunfo através de uma cesta do armador Davi Rossetto, restando dois minutos para o fim. O atleta anotou 20 pontos no confronto e foi o cestinha juntamente com Filipinho, jogador do clube paulista, em duelo válido pela 26ª rodada do Novo Basquete Brasil (NBB).

O resultado confirma o grande momento da equipe cearense jogando em casa na reta final da fase classificatória. Dos últimos sete jogos, o Carcará venceu Minas, Pinheiros, LSB/Uniso, Vitória, Campo Mourão e o próprio Mogi, sofrendo revés apenas para o invicto Paulistano, quando perdeu por 81 a 60. O triunfo faz o Basquete Cearense subir para a nona colocação com 32 pontos. A equipe se prepara agora para enfrentar dois jogos fora de casa, diante do Caxias do Sul, na próxima terça-feira (27), às 20h05 e Joinville, na sexta-feira (2), às 20h.

Ao todo, restam seis confrontos para até o início dos playoffs. Caso consiga a classificação pelo menos na oitava colocação, o Carcará parte para a próxima fase decidindo o primeiro confronto com mando de quadra. Já o Mogi das Cruzes, então terceiro colocado do NBB, perdeu uma posição com o revés, somando 37 pontos. O time enfrenta, agora, o Vitória.