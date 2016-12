Craque em viver

00:00 · 31.12.2016

O lateral-direito de apenas 15 anos já tem uma história e tanto para contar. Passou 5 dias na UTI, se recuperou e já virou promessa no futebol ( FOTO: NATINHO RODRIGUES )

O esporte é uma fonte inesgotável de histórias de superação. Uma delas é a de Gabriel Saulo, garoto cearense de 15 anos, que superou uma doença grave e voltou a jogar futebol depois de passar 48 dias internado, sendo cinco deles na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS).

Em 2013, uma simples pizza com a família deu início ao drama. Gabriel teve uma infecção intestinal que, consequentemente, gerou uma bactéria que atingiu os rins e o pâncreas. Apesar da previsão de que iria fazer hemodiálise pelo resto da vida, ele voltou a jogar bola e, atualmente, é lateral direito titular do sub-15 do Vasco da Gama.

"Foi um susto bem grande para todo mundo. É difícil passar por isso, porque achamos que nunca vai acontecer, principalmente para mim, que sempre amei o futebol. Quando explicaram que era uma doença muito perigosa, foi muito difícil. Pensei que iria morrer", disse o garoto.

A equipe médica, no começo, achava que era uma apendicite. Com os exames mais detalhados foi constatada a bactéria. Foram 48 dias internado, cinco dias na UTI, 32 dias se alimentando por acesso central, quatro convulsões. A doença foi classificada como muito grave, já que os rins e o pâncreas pararam completamente o seu funcionamento. A primeira alternativa apontada foi a hemodiálise. Gabriel teve de enfrentar um longo e intenso tratamento, com quatro horas de sessão por dia.

O futuro da carreira era o sua maior preocupação. O sonho de ser jogador começou cedo, com o apoio do irmão mais velho Abimael Jordir. Aos cinco anos, já começou a atuar no futsal do colégio onde estudava. Assim, passou a tratar as quadras como a sua segunda casa. Mais tarde integrou às categorias de base do futebol de campo, atuando na Associação Esportiva Estação Antônio Bezerra. "O Estação é tudo pra mim. Foi através dele que eu consegui chegar aos grandes clubes", destaca Gabriel.

Após a passagem pelo Estação, assinou seu primeiro contrato com o Palmeiras. Foi pouco aproveitado no clube alviverde e se transferiu para o Fluminense. Hoje, atua pelo Vasco da Gama, time de coração do pai Djailson Chaves. "Lá eu tenho tudo, o apoio necessário para seguir a carreira. Tenho apoio de assistentes sociais, psicólogos, escola, auxílio médico, moradia e as seis refeições diárias", falou o garoto de sorriso frouxo apoiado ao móvel que fica ao lado da janela da sala de estar.

Agora, o adolescente aguarda o início das atividades do Gigante da Colina que estão previstas para a segunda semana de janeiro de 2017. Com isso, dará mais um passo para chegar ao grande sonho que é jogar profissionalmente em um grande clube nacional ou até mesmo internacional. "Quero chegar ao profissional bem, jogar nos maiores estádios, com a minha família me assistindo. Isso é algo que venho sonhando há algum tempo. Os meus pais terão orgulho de mim", diz o caçula de dona Jorgenete Chaves que se autodeclara 'mãe coruja'.

Retribuição

Há dois anos, Gabriel Saulo e sua família arrecadam materiais para que as crianças hospitalizadas no Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS) possam fazer atividades lúdicas. Essa terapia é uma oportunidade para a expressão das características singulares ao processo de adoecimento e hospitalização.

Durante o duro período de hospitalização enfrentado, muitos meios de estimulação foram utilizados para o desenvolvimento saudável de Gabriel. As atividades lúdicas com jogos educativos, brinquedos, pintura e livros são alguns dos exemplos que aliviaram o estresse de sua internação hospitalar. "As atividades com canetinhas, lápis de cor e papel foram muito importantes para mim. Era uma forma de eu esquecer que estava doente. Era um desafogo", comenta o atleta. Essas atividades acontecem na Cidade da Criança e fazem parte do projeto de humanização desenvolvido na instituição pela terapeuta ocupacional Eliana Queiroz. (colaborou Ideídes Guedes)