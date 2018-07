CR7 incansável

00:00 · 17.07.2018

Recém-contratado pela Juventus, Cristiano Ronaldo foi oficialmente apresentado ontem como novo reforço do clube italiano, com o qual assinou acordo de quatro temporadas após nove anos defendendo o Real Madrid com enorme destaque. Adquirido em uma transferência de 100 milhões de euros (cerca de R$ 450 milhões), além de custos adicionais de 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 54 milhões) com encargos financeiros, o astro português negou que esteja dando um "passo atrás" em sua carreira ao deixar o atual tricampeão europeu para vestir a camisa da equipe italiana.

Se por um lado evitou prometer a sonhada conquista da Liga dos Campeões da Europa durante a sua apresentação, por outro Cristiano Ronaldo deixou a modéstia de lado ao explicar o fato de que exibe uma grande forma física e técnica aos 33 anos. Ele falou sobre o assunto ao lembrar que muitos jogadores de sua faixa de idade preferem privilegiar somente o lado financeiro ao acertar contratos com times de mercados menos importantes do futebol mundial e sem a mesma exigência de um clube gigante como é a própria Juventus.

Sem modéstia

"Venho para um desafio em um clube grande. Muitos vão para outros países, como Catar e a China. Mas, com todo respeito, isso é para finalizar a carreira. Eu venho para um clube grande, estou muito feliz, agradecido à Juventus por me dar a oportunidade de continuar a minha brilhante carreira", ressaltou o astro português, autor de quatro gols na campanha da seleção do seu país na última Copa do Mundo.

Cristiano Ronaldo fez questão de enfatizar que a sua idade ainda está longe de ser um obstáculo que o impeça de seguir brilhando nos gramados.

"Se estiver bem fisicamente e mentalmente, (a idade) não é um fator. E não foi (para a sua saída do Real), a transferência e os números me deixam orgulhosos. Estar neste patamar é uma motivação. Se ninguém consegue chegar (neste nível), eu consigo. Sou diferente de todos os outros demais. Com 32, 33 ou 34 anos, eles (outros jogadores) pensam que suas carreiras estão acabadas e eu não. Isso me deixa feliz, mostra que sou diferente de todos os outros", afirmou o atacante, sorrindo, ao brincar com a sua própria idade.

Alto nível

Cristiano Ronaldo afirmou que iniciará os treinos na Juventus no próximo dia 30, logo após o final das férias pós-Copa do Mundo, e disse esperar estar em campo pelo time já no início da temporada 2018/2019 do futebol italiano, em meados de agosto. "É um desafio superinteressante na minha vida.

Gosto de ser sempre um exemplo dentro e fora de campo, com minha performance, treinos, ajudar os mais jovens. Farei o mesmo a esse respeito, não irei mudar", disse.