CR7 é expulso, mas Juve vence

00:00 · 20.09.2018

Após ser expulso, Cristiano Ronaldo chorou no campo alegando ser injusto o cartão vermelho que levou ainda no primeiro tempo ( FOTO: AFP )

Mesmos sem Cristiano Ronaldo, expulso em sua primeira partida pela Juventus na Liga dos Campeões, a Velha Senhora venceu o Valencia por 2 a 0, ontem, na primeira rodada do grupo H.

CR7 recebeu cartão vermelho direto e deixou o gramado chorando, aos 29 minutos do primeiro tempo. Com 10 jogadores, o bósnio Miralem Pjanic assumiu o protagonismo do time italiano e marcou os dois gols do jogo, cobrando pênalti aos 44 minutos da primeira e aos seis minutos da segunda etapa.

Nos acréscimos, o goleiro polonês Wojciech ainda teve tempo de defender cobrança de pênalti de Parejo e assegurar o saldo de dois gols de diferença.

Contratado pela Juventus por 100 milhões de euros, Cristiano Ronaldo via sua estreia na Liga dos Campeões pelo novo clube recheada de expectativas. No entanto, o craque português acabou decepcionando no seu retorno à Espanha após nove temporadas defendendo o Real.

Ronaldo se enrolou com o colombiano Jeison Murillo fora da jogada e a arbitragem interpretou o lance como agressão. O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro se mostrou inconsolável com a decisão e deixou o gramado chorando.

No outro confronto do grupo, o francês Paul Pogba marcou duas vezes na vitória do Manchester United sobre o Young Boys por 3 a 0. O francês balançou as redes na primeira etapa, aos 35 e 44 minutos, e deu assistência para o compatriota Anthony Martial fechar o placar aos 21 da segunda etapa.

Na próxima rodada, dia 2 de outubro, a Juventus enfrenta o time suíço em casa, enquanto o Valencia viaja para encarar os Diabos Vermelhos no mítico Old Trafford.

Real Madrid goleia

Muito mais sólido que a Roma, o Real Madrid iniciou a defesa do tricampeonato da Liga dos Campeões com uma vitória indiscutível por 3 a 0 sobre os italianos, nesta quarta-feira pelo Grupo G da competição.

O Real balançou as redes 'apenas' três vezes, isso porque não pareceu interessado em buscar uma goleada e porque Robin Olsen, goleiro sueco da Roma, foi de longe o melhor jogador de sua equipe, com cerca de 10 defesas importantes.

Durante todo o primeiro tempo, o Real Madrid jogou em ritmo tão alto e com tanta qualidade técnica que os romanos não tiveram chances de reagir. O resultado consolidou os espanhóis como mais uma vez favoritos ao título da 'orelhuda'.

Surpresa

O Manchester City, um dos favoritos ao título da Liga dos Campeões, foi surpreendido e derrotado em pleno Etihad Stadium pelo Lyon por 2 a 1, nesta quarta-feira, na estreia de ambas equipes no Grupo F da competição continental.

Em partida em que os comandados de Pep Guardiola não conseguiram replicar a habitual qualidade de jogo, o Lyon soube aproveitar os muitos erros e desatenções dos ingleses para abrir 2 a 0 no placar no primeiro tempo, gols do marfinense Maxwell Cornet (25 minutos) e de Nabil Fekir (43).

Com o resultado, o Manchester City, aparece na lanterna do Grupo F, já que Shakhtar Donestk e Hoffenheim empataram em 2 a 2.