CR7 desencanta em Turim

00:00 · 17.09.2018

Principal reforço, Cristiano Ronaldo fez os dois gols da vitória da Juventus sobre o Saussuolo ( Foto: AFP )

Principal contratação do ano, Cristiano Ronaldo finalmente marcou no Campeonato Italiano, neste domingo (16). E para compensar o tempo perdido, ele fez logo os dois gols na vitória da Juventus sobre o Sassuolo por 2 a 1, o primeiro deles em uma lambança do zagueiro adversário. Até então, o português só tinha marcado em um amistoso contra o time B de Turim.

O resultado mantém os 100% de aproveitamento da Juve e deixa o time como líder isolado do certame com 12 pontos, apenas três de vantagem sobre o Napoli, segundo colocado.

O lance

No começo do segundo tempo, o atacante aproveitou uma falha do defensor adversário. Depois de um escanteio batido da direita, a bola sairia pela linha de fundo, mas o atleta do Sassuolo cabeceou e acertou a trave do próprio gol. O lance sobrou limpo para o artilheiro português dentro da pequena área.

O segundo gol saiu depois que a Juve roubou a bola em seu campo e puxou um contra-ataque rápido. Cristiano Ronaldo recebeu na esquerda, já dentro da área, e bateu rasteiro cruzado, sem chances para o goleiro. O Sassuolo ainda descontou nos acréscimos do segundo tempo com o senegalês Babacar.

Próxima partida

Cristiano Ronaldo e seus companheiros voltam a campo na quarta-feira (19), mas o objetivo agora é a Liga dos Campeões. Principal foco da temporada, a Juventus estreia diante do Valência, na Espanha, às 16 horas (horário de Brasília).

A equipe está no Grupo H, que apresenta também o Manchester United-ING e a equipe suíça do Young Boys.