Corrida agita ruas e avenidas da Capital

Acontece neste domingo, dia 15, a 11ª edição da Corrida Unimed Fortaleza. Com 3 mil inscritos, este ano, a competição contará com quatro categorias: 2, 5, 10 e 21Km. Até o ano passado apenas duas eram disputadas, com 5 e 10 km. A chegada das outras duas contempla uma realidade: pessoas com os mais diversos perfis confirmam o crescimento da corrida não apenas como uma atividade esportiva, mas também social e competitiva.

Quem está começando pode competir ema categoria de entrada, de 2Km. Já aqueles que seguem evoluindo e de olho nas grandes maratonas, os 21 Km são parte do caminho. O evento faz parte das comemorações do Dia do Médico e também dos 50 anos da Unimed Brasil.

Percurso

Largada e chegada acontecem no Shopping Iguatemi, e para cada categoria, o percurso promete ser desafiador, técnico e feito para deixar saudades. A largada será as 6h da manhã. Os corredores também poderão retirar kits da prova neste sábado, de 10 às 17 horas.

O percurso de 21Km, que chama atenção pelo desafio, partirá do Shopping Iguatemi, sairá na Av. Engenheiro Santa Junior, circundará o Parque do Cocó até o retorno pela Av. Sebastião de Abreu. Os corredores também farão a volta no Centro de Eventos, passarão por ruas do bairro Guararapes até retornarem à Av. Washington Soares, onde novamente circulam por ruas do bairro Guararapes até chegar à Av. Rogaciano Leite.

De lá, mais uma reta considerável até a chegada no Shopping Iguatemi. Os demais circuitos, de 10km, 5km e 2km passarão também pelo Parque do Cocó.

Para empolgar ainda mais os competidores, haverá música e animação. Além disso, os participantes terão acesso ao estacionamento de forma gratuita e poderão aproveitar as ações locais programadas para a corrida.