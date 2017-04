Coronel Combate agita o sábado na Praia do Futuro

00:00 · 07.04.2017

Duelos de kickboxing prometem tirar o fôlego da torcida, que irá comparecer à Barraca Crocobeach, neste sábado (8), na Praia do Futuro ( Foto: BJJCOMBAT )

Duelos emocionantes e muita adrenalina dentro e fora do ringue, no final da tarde deste sábado (8), à partir das 17 horas, na Barraca Crocobrach, na Praia do Futuro. É o que promete o Coronel Combate, evento de kickboxing onde vários atletas de renome do cenário local e nacional estarão em ação. Para atrair ainda mais o público apaixonado por lutas, a organização preparou um card especial, com direito à disputa de cinturão na categoria até 75kg.

No clima do evento, a reportagem do Diário do Nordeste conversou com Serginho Oliveira, que faz o duelo principal contra Pedro Sagat, e a paraense Evelin Gomes, que irá enfrentar a cearense Maria Silva, a 'Viúva Negra', na única luta feminina do evento.

Disposto a conquistar a cinta, mas ciente do grande desafio, Serginho não tem dúvida de que vai ter de suar muito para chegar à vitória. "Tenho certeza que vai ser um combate muito equilibrado, respeito o Sagat e a sua equipe, mas vou determinado a vencer. Me preparei bastante para essa luta e meu foco é total no cinturão", declarou.

Confiante

Disposta a fazer história em solo cearense e assim subir mais um degrau na carreira, a paraense Evelin Gomes revelou que estudou sua adversária (Maria Silva), que é parceira de treinos da atleta do UFC, Viviane Sucuri, mas disse que confia no seu potencial para conquistar a vitória. "Eu vi algumas técnicas que ela usa, mas prefiro focar no meu potencial e acredito muito nele para conseguir superá-la".

Netto Alves, organizador do evento, considera que o Coronel Combate é uma grande oportunidade para atletas que buscam maior visibilidade. "Conseguimos reunir grandes lutadores e, sem dúvida, eles irão dar um show para o público cearense, que é apaixonado por lutas".

Saiba mais

Card do evento

Pedro Sagat vs Serginho Oliveira

GP 75kg: Anderson Brasilino, Berg Silva, Hélio Rocha e Iamik Furtado

Junior Oliveira vs Gugu Monstro

Theo Castro vs Davi Ferreira

Fabrício Andrade vs Eduardo III

Fabio Scorpion vs Pablo Sapeka

Maria Silva vs Evelin Gomes

Rodrigo Soares vs Matheus Leandro

Pedro Rodriguesvs Diego Gadelha

Geraldo Oliveira vs Carlos Sousa

Pedro Leoncio vs Harisson Jabuti

Wilen Castilho vs Atila holanda

Robson Sousa vs Gabriel Carvalho

Rone Thiago vs Waliton Oliveira

Ingressos

R$ 30 (comum) / R$ 40 (frontstage)