Corinthians vence mais uma na Série A

00:00 · 12.10.2017

Clayson saiu do banco para comandar a vitória do Corinthians sobre o Coritiba ( FOTO: AGÊNCIA CORINTHIANS )

Parecia que seria mais uma noite em que o líder do Campeonato Brasileiro não conseguiria um resultado condizente com sua posição, mas foi preciso Clayson sair do banco de reservas e mais uma vez fazer a diferença, como aconteceu nos últimos dois jogos - contra São Paulo e Cruzeiro. Comandado pelo inspirado atacante, o Corinthians venceu o Coritiba por 3 a 1, nesta quarta-feira, no Estádio Itaquerão, em São Paulo, pela 27.ª rodada, e garantiu, pelo menos, que a vantagem na ponta continue em 8 pontos.

Sem poder contar com Pablo, que chegou a ser relacionado, mas não conseguiu se recuperar de dores musculares, o técnico Fábio Carille escalou Pedro Henrique e Balbuena na zaga e viu o Corinthians começar em alta velocidade, com toques rápidos e jogadas envolventes de Jadson e Marquinhos Gabriel, que ficavam intercalando entre o meio e o lado esquerdo do ataque.

Sufocando o Coritiba, os mandantes abriram o placar logo aos nove minutos. Jadson acertou um toque de calcanhar na medida para Jô dominar e bater na saída do goleiro Wilson. Belo gol na arena do Corinthians, o 14º do atacante no Brasileirão.

O lance acabou sendo também uma vitória para Jadson, tão criticado nos últimos jogos, mas que mesmo assim foi mantido na equipe por Fábio Carille. Parecia que a noite seria da reabilitação do meia e de um resultado positivo conquistado sem grandes sustos, mas o Coritiba teve que sair do campo de defesa e acabou empatando.

O tempo mudou e o Coritiba continuou em cima, se aproveitando, principalmente, da má noite de Guilherme Arana, irreconhecível.

Ciente de que o Coritiba parecia mais próximo da virada do que do Corinthians marcar o segundo gol, Fábio Carille resolveu tirar Maycon e colocar Clayson, pois precisava ter mais opções na criação e para segurar a bola no ataque. A mudança fez o time da casa mudar de postura e buscar a vitória.

O jogador marcou duas vezes e foi o grande nome do jogo.