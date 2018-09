Copa do Nordeste terá dois grupos de 8

00:00 · 19.09.2018

Os dirigentes do clubes que irão disputar a Copa do Nordeste do próximo ano estiveram reunidos ontem, em São Paulo, para definirem alguns detalhes da competição.

Ficou acertado que com a participação de 16 clubes, na fase classificatória, haverá a formação de dois grupos. A etapa preliminar pode ser marcada por clássicos locais e a competição está prevista para começar em janeiro e terminará em maio.

No dia 4 de outubro haverá o sorteio dos grupos, em Maceió.

Os jogos acontecerão às terças, às 21h45, e aos sábados, às 16h. De acordo com o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, os acordos financeiros foram mantidos mesmo com a saída dos canais Esporte Interativo. A primeiro cota será paga já em dezembro e será divida em quatro.

De acordo ainda com o dirigente, com o saída do canal, abre-se uma possibilidade de transmissão em canal fechado, no sistema pay per view, como forma de aumentar receita para os clubes.