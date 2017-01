Controle necessário

00:00 · 23.01.2017 / atualizado às 00:33 por Renato Bezerra - Repórter

Em dia de Clássico-Rei, as confusões durante o trajeto dos torcedores e no entorno do Castelão são frequentes e cada vez mais constantes, como um triste filme que se repete a cada ano ( Fotos: Thiago Gadelha e Yago Albuquerque )

O primeiro Clássico Rei de 2017 trouxe a corriqueira tensão às ruas da Capital, durante todo o trajeto à Arena Castelão. Mas apesar do registro de tumultos isolados, as autoridades de segurança do Estado avaliaram como tranquila a chegada do torcedor ao estádio, no fim da tarde deste domingo (22).

Horas antes do jogo começar, um sargento do Comando Tático Motorizado (Cotam) da Polícia Militar foi ferido por estilhaços de uma bomba artesanal, durante uma escolta a torcida organizada do Fortaleza Esporte Clube, nas proximidades do Terminal de Ônibus do Antônio Bezerra. O artefato bateu em um muro e os estilhaços atingiram o braço do sargento, que segundo o comandante do Policiamento da Capital, coronel Francisco Souto, sofreu apenas uma luxação, retornando ao trabalho logo após receber atendimento médico. O torcedor que jogou a bomba não foi identificado.

Próximo ao Terminal da Lagoa, policiais do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Guarda Municipal de Fortaleza, que dão apoio volante a operação, chegaram a abordar um ônibus com destino em direção ao Castelão. Um grupo foi revistado mas como nada foi apreendido os torcedores foram liberados para seguir viagem.

Ainda no local, o cruzamento das avenidas Senador Fernandes Távora e Américo Barreira foi fechada por alguns instantes pelo GOE, para um grande grupo de torcedores do Fortaleza passarem a pé. Neste momento, o Batalhão de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) da Polícia Militar do Ceará fazia a escolta dos torcedores.

A Guarda Municipal manteve, ainda, cerca de 20 policiais da Inspetoria de Segurança dos Terminais (Iterm) em cada um dos terminais de integração. Segundo o subinspetor Silva, no interior das unidades a circulação foi considerada tranquila durante o pré-jogo.

Mais adiante, no entanto, grupos de torcidas rivais se confrontaram na esquina das ruas Eduardo Perdigão com Germano Frank, nas proximidades do Terminal da Parangaba, sendo contidos e separados pelas autoridades policiais. Paus e pedras deixados no logradouro após a passagem dos torcedores evidenciaram o ato de violência.

Faltando cerca de 1h30 para o início da partida, a maior concentração de policiais atuava ao longo da Avenida Dr. Silas Munguba. Por se tratar de uma das principais vias de acesso à Arena Castelão, um grande esforço policial se manteve presente para evitar um novo encontro das torcidas. O transito na Avenida se manteve lento durante todo o percurso ao Estádio.

Policiais do BPTur, do Batalhão de Choque da PM e do Cotam contiveram um grande grupo de torcedores do Ceará Sporting Club na Rua Dr. Justa, próxima a Universidade Estadual do Ceará (UECE), até que a torcida rival se mantivesse em uma distância segura.

Bombas

Mais adiante, policiais do Ronda do Quarteirão lançaram bombas de efeito moral para dispersar torcedores do Ceará, e um carro suspeito chegou a ser parado e seus ocupantes revistados. Nada foi apreendido e veículo seguiu viagem. Para garantir a presença das forças policiais na escolta aos torcedores, policiais a pé abriam caminho para as viaturas no grande congestionamento que se formou na avenida. Todo o trajeto foi acompanhado por uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

Já na Arena Castelão, quatro procedimentos foram registrados pela Delegacia do Torcedor, de acordo com o delegado Alexandre Saunders, do 7º Distrito Policial, sendo um por desacato e três por porte de entorpecentes (maconha). Em todos os casos foram lavrados o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e os envolvidos encaminhados ao Juizado do Torcedor. "Em dia de Ceará e Fortaleza costuma ter mais casos, hoje foi até calmo, acredito que por ser o primeiro clássico", avalia.

Positiva

Na avaliação do comandante do Policiamento da Capital, coronel Francisco Souto, a operação foi considerada positiva tanto no momento pré-jogo, como após a partida. "Foi tudo tranquilo, sem grandes problemas", ressalta. No total, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disponibilizou um reforço de 566 policiais militares para a segurança do entorno do estádio, nas vias de acesso ao local e nos terminais. Os militares realizaram patrulhamento a pé, em 28 viaturas, 70 motocicletas e em 30 cavalos, com o Regimento de Polícia Montada.