Contratações no tempo certo para o Vovô

00:00 · 19.12.2017 por Vladimir Marques - Repórter

Para a temporada de 2018, o Ceará está atento ao mercado para se reforçar visando o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e claro, Série A do Campeonato Brasileiro. Até então, o Vovô renovou contrato com 8 titulares da campanha da Série B, contratou quatro caras 'novas' e ainda pretende reforçar o grupo com mais 9 reforços: um zagueiro, um volante, dois meias e cinco atacantes.

Segundo o presidente do Ceará, Robinson de Castro, em entrevista ao Diário do Nordeste, o grupo já estaria fechado se dependesse da diretoria, mas o mercado ainda não está 'aquecido', pois muitos clubes ainda não definiram com quem contam ou não para o ano que vem, por isso, é preciso muita paciência para fechar com os jogadores certos, independente da inquietação da torcida por reforços.

> João Marcos terá cargo na base do Ceará

"Se quiséssemos ter contratado todo elenco já teríamos, mas o momento no mercado é de cautela, em estado de espera. A quantidade de jogadores contratados pelos clubes não dá uma folha e meia, pois ainda acontecem eleições para presidente, executivos e treinadores estão sendo contratados, mudando de clube", explicou.

Disponibilidade

O mandatário alvinegro destacou que a oferta no mercado ainda é limitada, já que os clubes ainda não liberaram a lista de jogadores 'disponíveis'.

"Nesse momento, os clubes ainda não soltaram suas listas. Se liberaram, são curtas, listas ainda do ano passado, de jogadores que não foram aproveitados nesse ano. Mas aqueles jogadores que foram aproveitados e eles não vão contar, pois estão trazendo novos jogadores, ainda não estão nas listas. E estes são os melhores jogadores tecnicamente, que estavam jogando regularmente e que nos interessam", explicou.

Assim, Robinson admite que as negociações são difíceis, pois os jogadores também aguardam as definições de outros clubes para escolherem seus destinos.

"Estão todos esperando um pouco, aguardando, se valorizando. Nesse momento temos que ter calma, prudência, não podemos ser levados pela velocidade do mercado. Muitos jogadores contactados estão esperando as posições dos clubes. Muita coisa deve aparecer de interessante ainda, com jogadores entrando no mercado".

Com ainda 9 jogadores a serem contratados, Robinson afirma que cinco estão apalavrados, mas os rumos das negociações podem mudar.

"Cinco estão apalavrados mas não podemos considerar como contratados. Ficamos no risco de acontecer alguma coisa de um dia para o outro, já muda a motivação de uma negociação. Por isso é esperar o momento certo. Por isso foi tão importante manter nossa base que foi vitoriosa na Série B, pois os jogadores se valorizaram e vinham sofrendo assédio de outros clubes. Temos uma base forte para começar o ano, com uma forma de jogar definida, que deu certo".

Saiba mais

Novo lateral

O Ceará anunciou ontem a contratação do lateral-direito Leandro Silva, que defendeu o Avaí em 2017. Com 29 anos, ele atuou em diversos clubes, como São Caetano, Santos, América/MG e Figueirense.

Leandro chega para disputar posição com Pio, remanescente, e Renato, recém contrato do Fluminense

Empréstimo?

Já o lateral-direito Tiago Cametá, mesmo com contrato, não deve jogar no clube em 2018. Ele deve ser emprestado, como o presidente do clube declarou ontem ao programa A Grande Jogada, da TV Diário. "Ele deve ser emprestado. Eu sonhava em vê-lo na Série A conosco mas os problemas neste ano pesaram"