Concorrentes diretos do Vovô ao G4 vencem

00:00 · 14.06.2017 / atualizado às 00:03

Jogando fora de casa, o Internacional apenas empatou com o América (MG), por 1 a 1 ( Foto: Internacional )

A rodada foi positiva para os adversário direto do Ceará na luta pelas primeiras posições da Série B do Brasileirão.

.Apagão e virada

O Guarani segue em excelente fase. Ontem, o time alviverde recebeu o Paysandu no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), e, com atuação sólida da defesa, venceu por 2 a 0, pela sétima rodada. É a terceira vitória seguida da equipe do interior paulista, que se consolida na vice-liderança.

O atacante paraguaio Braian Samudio, duas vezes de cabeça, marcou os gols do triunfo dos donos da casa. A vitória coloca o Guarani com 15 pontos, dois a menos que o líder Juventude, no segundo lugar. Por outro lado, o Paysandu segue em queda, chega ao terceiro jogo seguido com derrota e segue com 10 pontos.

Juventude segue líder

O Juventude segue invicto e líder da Série B. O time gaúcho derrotou o ABC por 3 a 0, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), e manteve a boa fase na temporada. Com o resultado, o time do técnico Gilmar Dal Pozzo chegou aos 17 pontos, em primeiro lugar - são cinco vitórias e dois empates. Já o clube potiguar está no meio da tabela de classificação, com nove pontos.

Já o Internacional segue tendo dificuldades para emplacar uma sequência de vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de duas vitórias, o grande favorito da competição ficou no empate por 1 a 1 com o América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela sétima rodada, e deixou o G4 - a zona de acesso. Com 12 pontos, o Internacional é agora o quinto colocado. O América-MG, com nove pontos, é o 12.º e agora se preocupa com o rebaixamento.