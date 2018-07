Começo de uma nova história

00:00 · 11.07.2018

Após nove temporadas no Real Madrid, o astro português Cristiano Ronaldo deixou o clube onde se tornou uma lenda para iniciar uma "nova etapa" na Juventus em uma transferência que sacudiu o mundo do futebol.

"O Real Madrid C. F comunica que, atendendo à vontade e o pedido expressado pelo jogador Cristiano Ronaldo, concordou em transferi-lo para a Juventus F. C", informou o clube merengue em comunicado que encerra semanas de especulações.

Foi o próprio CR7 quem iniciou as especulações no dia 26 de maio, poucos minutos depois de levantar o tricampeonato consecutivo da Liga dos Campeões. O craque afirmou que tinha sido "muito bonito" defender o Real.

Um mês e meio depois, tanto o clube quanto o jogador anunciaram de maneira coordenada sua saída para assinar pela Juventus, que segundo a imprensa espanhola vai pagar 100 milhões de euros na transferência. Ronaldo vai ter contrato de quatro anos com salário de 30 milhões de euros por temporada.

"Estes anos no Real Madrid, e nesta cidade de Madri, foram possivelmente os mais felizes da minha vida", comentou CR7 em carta de despedida publicada no site do clube merengue.

"Refleti muito e sei que chegou o momento de um novo ciclo. Eu saio, mas esta camisa, este escudo e o Santiago Bernabéu continuarão sendo sentidos como algo meu, esteja onde estiver", acrescentou.

"Ainda assim, acho que chegou o momento de abrir uma nova etapa na minha vida e por isso pedi ao clube que aceitasse minha transferência. Sinto assim e peço à todos, em especial aos nossos seguidores, que por favor compreendam", acrescentou o jogador.

Cristiano Ronaldo chegou a Madri em 2009, com status de estrela mundial e uma Bola de Ouro, após ser contratado ao Manchester United. Na capital espanhola, CR7 ampliou seu legado ao liderar o Real Madrid em quatro títulos da Liga dos Campeões e dois títulos do Campeonato Espanhol.

Ronaldo venceu outras quatro Bolas de Ouro e se tornou o maior artilheiro da história do Real com 451 gols em 438 jogos.

Brilhante

"O Real Madrid quer expressar seu agradecimento a um jogador que demonstrou ser o melhor do mundo e que marcou uma das épocas mais brilhantes da história do nosso clube e do futebol mundial", destacou o clube.

CR7 é uma estrela, mas também um trabalhador incansável que construiu sua própria imagem. Nascido de família humilde na Ilha da Madeira, o jovem menino superou momentos iniciais complicados longe de casa e se tornou na principal estrela da base do Sporting, antes de brilhar no United e no Real.

Pela Seleção de Portugal, em 2016, conquistou a Eurocopa com o time nacional e tornando-se um herói ainda maior no país luso. "Quando me aposentar, olharei as estatísticas para ver se estou entre os melhores. Certamente estarei", afirmou CR7. Um gênio difícil de alcançar