Começando de novo

Depois de 35 dias de parada para a copa do mundo, o campeonato brasileiro da série a está de volta para a 13ª rodada e o ceará chega de ânimo renovado para encarar o sport, hoje, às 19h30, no estádio presidente vargas.

O período sem jogos foi importante para ajustes de elenco, além de aprimorar aspectos físicos e técnicos nos inúmeros treinamentos, como destacaram os jogadores e os integrantes da comissão técnica alvinegra. Pois bem, depois de muito trabalho, agora é colocar em prática os benefício da 'intertemporada' e reagir na série a. Com apenas 5 pontos em 12 rodadas e ainda sem vencer, o vovô é o último colocado terá 26 para lutar pela permanência na série a. Hoje o alvinegro está 7 pontos distante do primeiro time fora do z4, o vitória, que tem 12.

Tudo que os alvinegros esperam é uma evolução após o início de trabalho do técnico lisca, que dirigiu o vovô em 3 jogos em 9 dias, fazendo bons jogos diante de botafogo (0x0), palmeiras (2x2), e atlético/mg (1x2), mesmo não vencendo. Nas três referidas partidas, o técnico conseguiu uma evolução tática, mesmo com jogadores em nível físico abaixo e muitos desfalques.

Com tempo para treinar e implementar suas ideias de jogo, lisca espera uma equipe mais consistente em todos os setores.

"o que o torcedor mais quer é a vitória e nós precisamos. Temos que saber ganhar o jogo. Nada vem por acaso. O sucesso não vem antes do trabalho. Temos que produzir, jogar bem, apresentarmos uma organização, entrega, ofensividade quando preciso, defender quando preciso, organizado e saber sofrer o jogo, que será muito difícil", declarou o treinador.

No pv

E para superar um adversário que vem bem na série a, o sport é o 7º colocado com 19 pontos, o ceará conta com um fato 'novo'. O clube sai do castelão e mandará seu jogos no presidente vargas, contando com o torcedor mais próximo, fazendo mais pressão ao adversário. O técnico lisca pediu um voto de confiança ao torcedor do ceará e apoio dele neste 'novo' momento.

"a gente deu uma zerada na conta e pedimos o apoio do torcedor. Eles precisam nos dar esse crédito até o fim do 1º turno. Se as coisas não acontecerem até lá, realmente vamos ter que aceitar uma critica maior deles. Agora é um novo momento, um novo estádio, uma nova equipe", disse.

O atacante felipe azevedo elogiou o pv e espera que a equipe vença a primeira na série a. "tenho certeza que esse detalhe da vitória vai vir para o nosso lado e vamos começar a ganhar. Estou muito empolgado e feliz em poder jogar no pv de novo e tenho certeza que a vitória virá".

Para o duelo com os pernambucanos, o ceará terá uma formação semelhante a utilizada nos jogos com o bahia pelas semifinais da copa do nordeste no período da copa.

Na defesa, tiago alves herda a vaga de rafael pereira, lesionado, e joga ao lado de luiz otávio. Nas laterais, arnaldo e joão lucas serão titulares.

No meio de campo, serão dois volantes, richardson e juninho, com ricardinho e reina. No ataque, a dupla será: eder luís e felipe azevedo.