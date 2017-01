Com 'zé do gol' para reagir

00:00 · 31.01.2017 por Ivan Bezerra - Repórter

Derrotado pelo então lanterna do Campeonato Cearense, o Horizonte, no domingo passado e com a torcida já reiniciando a costumeira pressão sobre o time, o Fortaleza resolveu reagir. Pelo menos ainda fora de campo, visto que nas quatro linhas, a reviravolta pode começar na próxima quinta-feira, às 19h30 na Arena Castelão, contra o Maranguape, pelo Estadual de 2017.

LEIA MAIS

.Leão tem as primeiras baixas da temporada

Uma das maneiras para se recuperar a credibilidade junto aos torcedores - enquanto as vitórias não chegam - é anunciar reforços. Assim sendo, o diretor de futebol, Ênio Mourão e o executivo de futebol do clube, César Sampaio, prometeram contratações para serem anunciadas a qualquer momento.

Seis contratações

São pelo menos seis os reforços que o Leão do Pici espera anunciar ao longo da semana. São um zagueiro, três meio-campistas e dois atacantes.

O principal nome para o ataque que o Fortaleza está querendo é o centroavante Zé Carlos, de 33 anos, o mesmo "Zé do Gol", do CRB/AL. Um dos cartões de apresentação do jogador foi o acesso do Criciúma/SC para a Série A em 2012.

Quem confirmou a negociação com o Fortaleza foi o próprio empresário do jogador, Roberto Alagoano, o Betinho, como é mais conhecido nos meios esportivos. "As coisas estão sendo conduzidas. O Zé Carlos fez uma contraproposta ao Fortaleza e estamos negociando com o César Sampaio. Existe uma previsão de que possamos dar uma resposta final nesta terça-feira", disse Betinho, em conversa com a reportagem do Jornal Diário do Nordeste.

"Nesse momento, estamos negociando a parte financeira, para que possamos chegar a um acordo", continuou o empresário. Zé Carlos se desligou do Santa Cruz/PE, alegando problemas particulares. Esteve nos planos do CSA/AL, mas não houve acordo financeiro e o clube alagoano desistiu do negócio.

O Fortaleza ainda tem três meio-campistas na mira. São eles, o meia Leandro Lima, de 30 anos, que já atuou no Fortaleza na campanha da Série C do Brasileiro, no ano passado. O outro meia que está praticamente fechado, é Esquerdinha, do Náutico/PE. O jogador de 33 anos já fez exames no Fortaleza e na ocasião, estava machucado. Agora, segundo informações, ele já estaria recuperado, o que possibilitou a contratação.

O terceiro meia em negociação é William Schuster, de 29 anos, que estava jogando no mundo árabe.

O zagueiro pretendido pelo clube é Vinícius Del'Amore, revelado pelo Corinthians na Copa São Paulo de Juniores este ano. O jogador viria por empréstimo.

"Nós temos um elenco reduzido e fizemos isso de propósito, para que fôssemos avaliando o elenco e trazendo os jogadores que fossem necessários", disse Ênio Mourão. "Estamos necessitando de peças para a linha de frente para equilibrar o time, completou César Sampaio.