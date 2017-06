Com único candidato, Leão tem nova eleição

00:00 · 10.06.2017

A eleição será na sede do Fortaleza, e a expectativa é que Luís Eduardo Girão seja eleito por aclamação ( Foto: JL Rosa )

A chapa encabeçada pelo empresário Luís Eduardo Girão será a única a disputar a eleição para completar o mandato de Jorge Mota, que renunciou, juntamente com sua diretoria.

Leia mais:

.Manter o padrão

O mandato do novo presidente vai até a primeira semana de dezembro de 2018, conforme os estatutos do clube.

Ao que tudo indica, além de Luis Eduardo Girão serão eleitos o primeiro vice, Marcelo Paz e o segundo, Marcello Desidério. Os outros cargos são preenchidos a convite da nova diretoria.

A eleição novamente será direta, começando às 9 horas deste sábado, com final previsto para às 13 horas, quando será empossada a nova diretoria. Poderão votar os sócios-torcedores que estão adimplentes e com dois anos ininterruptos de contribuição com o programa, afora sócios-proprietários e conselheiros da agremiação.

União dos tricolores

Luís Eduardo Girão entende que no momento, seu papel é o de reconstrução do clube, organização e preparação para que o time se classifique para as quartas-de final da Série C e em seguida, busque o acesso à Série B. "O Fortaleza está num momento histórico e as várias correntes que existiam, hoje estão juntas nesse projeto e isso é muito bonito, com nomes importantes do clube retornando", disse Girão.