Com time encaminhado para o clássico

00:00 · 30.12.2016

Técnico Hemerson Maria tem opções em casa que lhe permitem já montar o time para a estreia no Campeonato Cearense de 2017, embora ainda aguarde a chegada de cinco reforços que foram anunciados, mas que estão de férias ( FOTO: THIAGO GADELHA )

Faltando 17 dias para começar o Campeonato Cearense, o Fortaleza está com o time praticamente montado para a sua estreia, que não será nada fácil. O adversário será o Ferroviário, às 16 horas, em local ainda a ser definido e com mando de campo pertencendo aos corais.

O Fortaleza já fez 10 contratações, as quais somadas aos cinco jogadores que já tinham contrato até 2017 e mais três renovações de contrato fecham 18 atletas profissionais.

Para que confirme de um a onze a formação principal, o técnico Hemerson Maria precisará apenas tirar a dúvida na lateral-esquerda, no gol e no setor dos volantes.

Na lateral-esquerda, Allan Vieira, con tratado junto ao Santa Cruz, somente se apresentará no dia 2 de janeiro. Caso não tenha condições para estrear no dia 15, as opções são de Bruno Melo e Bruninho. Para o setor de volantes, o Leão contratou dois: Gastón Filgueira, o uruguaio que disputou a Série B pelo Náutico e Jéfferson, do Figueirense.

A solução poderia ser a seguinte: o volante da base, Esdras, faria o jogo de estreia ao lado do zagueiro Gabriel, recém-contratado e que joga também de volante. Todas essas possibilidades são cogitadas, porque Gastón e Jéfferson somente chegam do dia de janeiro dois em diante.

O time provável para a estreia poderá ser o seguinte: Max Walef (Marcelo Boeck); Felipe, Heitor, Ligger e Allan Vieira (Bruno Melo ou Bruninho); Gastón Filgueira (Esdras), Jéfferson (Gabriel ou mesmo Patuta), Rodrigo Andrade e Maranhão; Lúcio Flávio e Juninho Potiguar.

"Vamos receber jogadores que chegarão em diferentes níveis físicos, mas o professor Hemerson Maria vai administrar a situação", disse o fisiologista Edson Palomares. Já o treinador Hemerson, não quer comentar nada sobre formação do time, visto que ainda prosseguem os trabalhos de avaliação física.

Especulações

Crescem as especulações no Pici, como o possível interesse pelo atacante Rafael Grampola, do Bragantino, afora os volantes Anderson Uchôa, do Paraná e Cássio Ortega, que se destacou no Salgueiro/PE, mas que estava por último no Mirassol/SP. O atacante Jael segue agendado.