Com reservas, Fla encara o Tricolor

00:00 · 24.02.2018

O Fla-Flu é um dos clássicos com maior visibilidade e tradição no futebol brasileiro. Mas neste sábado, às 17h, os times se enfrentam em situações incomuns. Para começar, o rubro-negro carioca vai com apenas 1 titular (o goleiro Diego Alves) para a partida contra um dos seus arquirrivais. Outro ponto é que a partida, válida pela Taça Rio, acontece fora do Rio de Janeiro. Os dois times se enfrentam na Arena Pantanal, em Cuiabá/MT.

O Flamengo só pensa no River Plate, adversário do time na estreia da Libertadores, que acontece na próxima quarta-feira (7). No entanto, Diego Alves nega qualquer desvalorização para o rival carioca. "Teremos um jogo importante contra o Fluminense. É normal que se crie esse ambiente de Libertadores por estarmos perto da partida mas enfrentaremos o Fluminense antes. Estamos concentrados e queremos seguir em uma crescente", afirmou o goleiro.

Seriedade

Já no Fluminense, a partida é encarada como uma decisão, e Abel Braga já confirmou que vai com a força máxima. "Do outro lado quem vai estar em campo é o Flamengo. Não queremos saber o time que vai jogar. Vai ser muito complicado. Os garotos deles foram utilizados em outros jogos e conquistaram a vitória. Se quisermos ganhar, vamos ter que dar o nosso melhor. Iremos com o que temos de melhor. Tudo tranquilo para sábado", disse o treinador tricolor.