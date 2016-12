Com moral após vitória, Carcará enfrenta Macaé/RJ

00:00 · 22.12.2016

O pivô Leozão, na vitória cearense ante o Flamengo, anotou um duplo-duplo, anotando 14 pontos e 12 rebotes ( Foto: Divulgação/Basquete Cearense )

O Basquete Cearense pode ter encontrado seu ponto de virada dentro de sua campanha no Novo Basquete Brasil (NBB)ao vencer o Flamengo, que estava invicto, por 94 a 88 dentro do ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro.

A equipe de Alberto Bial, que vem apresentando certa instabilidade neste começo de temporada, sem conseguir uma longa sequência de bons resultados, com o triunfo sobre o time rubro-negro, pode ter ganho a confiança suficiente para seus próximos desafios.

Depois de bater o atual líder do NBB, o Carcará agora visa um conterrâneo do Urubu carioca, o Macaé/RJ. A partida acontece nesta quinta-feira (22), às 18h30 (de Fortaleza), no ginásio Tênis Clube.

Vice-lanterna do torneio nacional, a equipe do Rio de Janeiro amarga jejum de três jogos sem conseguir vencer. Mesmo assim, o técnico Alberto Bial prega cautela para o confronto que, mais uma vez, será longe da torcida cearense. "Vamos nos preparar muito para essa partida, porque o desgaste do último jogo foi enorme. Não podemos deixar que essa vitória (sobre o Flamengo) nos tire os pés do chão. O Macaé joga em casa e é um perigo. É um alçapão", pontuou o comandante do time cearense. "Não podemos deixar que essa vitória sobre o Flamengo nos tire os pés do chão. Eles mesmo tiveram muitas dificuldades lá", completou o técnico, também analisando a vitória rubro-negra ante o próximo rival do Carcará.

O ala Marcus Toledo, um dos pilares do Basquete Cearense, endossa o discurso de Bial. Para o experiente atleta, o importante triunfo diante do líder do certame não pode tirar o foco da equipe, que atualmente ocupa a nona posição do NBB. "Temos que ter toda a atenção contra o Macaé. O resultado diante do Flamengo já passou. Precisamos olhar para frente e procurar fazer mais uma grande partida, para fecharmos bem o ano", disse o jogador de 30 anos.

Seguem os desfalques

Assim como contra o Flamengo, o Carcará não poderá contar com a dupla Duda Machado e Audrei. O primeiro, com uma entorse no joelho, possui previsão de retorno para somente daqui dois meses. Já o segundo, com uma lesão no calcanhar, segue fora. O armador Gustavinho, por sua vez, sente dores no ombro e novamente é dúvida para o confronto. "Teremos alguns desfalques para o jogo, mas vamos entrar focados em deixar em quadra o nosso melhor", comentou Toledo.

A partida contra o Macaé marca a despedida do Basquete Cearense de 2016. Após o duelo, o time só entra em quadra no dia sete de janeiro, quando o Carcará enfrenta o Vitória, às 18h, no ginásio Paulo Sarasate. (Sob supervisão, João Pedro Guedes)

Classificação NBB

1º FLAMENGO

2º BRASÍLIA/DF

3º VITÓRIA/BA

4º MOGI/SP

5º PAULISTANO/SP

6º BAURU/SP

7º PINHEIROS/SP

8º C. MOURÃO/PR

9º BASQUETE CEARENSE

10º FRANCA/SP

11º VASCO/RJ

12º MINAS/MG

13º LIGA SOROCABA/SP

14º MACAÉ/RJ

15º CAXIAS/RS