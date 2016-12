Com margem de erro menor

00:00 · 23.12.2016 por Vladimir Marques - Repórter

O volante Jackson Caucaia é um dos nove reforços que o Ceará contratou para 2017, seguindo um planejamento de atletas sem lesão no ano anterior e atuando com regularidade na temporada ( FOTO: LUIS HENRIQUE / FIGUEIRENSE )

Para a temporada 2017, o Ceará não quer repetir um erro nas contratações, em apostar em alguns jogadores vindo de lesões, ou com histórico, como ocorreu este ano. Os exemplos em 2016 são muitos, complicando o ano do clube: Antônio Carlos, Maicon Silva, Zezinho, Zé Mário, Emanuel Biancucchi, Guilherme Biteco, Zezinho e Ciel, tiveram lesões no decorrer da temporada e ficaram abaixo do esperado pela torcida e diretoria.

Por isso, o clube teve mais cuidado na formação do time para 2017, como afirma o presidente Robinson de Castro.

"Um dos fatores para contratações é o histórico de lesão. Vamos trazer quem passou o ano jogando e bem, para evitarmos esse tipo de erro, que aconteceu este ano, Um jogador que queríamos nos últimos 3 anos apareceu na nossa porta mas jogou pouco por uma lesão e preferimos não contratar".

Com isso, dos nove contratados até então - três foram anunciados ontem, os volantes Diones e Matheus Trindade e o atacante Douglas Baggio - procurando contratar atletas que tenham atuando com constância e sem lesões em 2016: Éverton Silva jogou 41 partidas, Rafael Pereira (49), Luís Otávio (46), Romário (41), Jackson Caucaia (39), Diones (24), Matheus Trindade (13) e Douglas Baggio (39).

Exceção

A exceção entre os 9 contratados é Ricardinho, mas o presidente do clube, Robinson de Castro explicou o caso do jogador.

"O Ricardinho é um caso excepcional. Eu conheço o jogador, foi testado no bom e mau momento, foi líder, o homem da bola parada. E foi homem quando precisou ser. No jogo com o Macaé, ele já estava jogando no sacrifício e no intervalo do jogo a recomendação era que ele não voltasse para segundo tempo e ele bateu no peito e pediu para jogar. Pelo caráter e histórico, eu banco o Ricardinho".

Contratados

Zagueiros

Rafael Pereira e Luís Otávio

Laterais

Èverton Silva e Romário

Volantes

Jackson Caucaia, Diones e Matheus

Meia

Ricardinho

Atacante

Douglas Baggio