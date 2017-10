Com decisão no sábado, Pici abre venda de ingressos hoje

00:00 · 10.10.2017 / atualizado às 00:34

No início da tarde de ontem, ficaram definidas as datas para as finais da Série C do Campeonato Brasileiro, entre Fortaleza e CSA/AL. O primeiro jogo será no próximo sábado, às 19 horas na Arena Castelão e o segundo, dia 21, às 18 horas no Estádio Rei Pelé.

A diretoria do Leão inicia a venda de ingressos para a decisão contra o CSA, a partir das 8 horas da manhã de hoje, no Estádio Alcides Santos e em demais locais credenciados pelo clube.

O segundo vice-presidente do Leão, Marcello Desidério, lembrou que de antemão, 10 mil torcedores tricolores já têm o ingresso garantido, que são exatamente os 10 mil sócios-torcedores com suas adesões renovadas.

"O Fortaleza chegou. Esse grupo que está aí provou que tem qualidade. Chegou aonde ninguém acreditava que a gente chegasse. Primeiro, ninguém acreditava que o Fortaleza conseguisse o acesso à Série B, conquistamos. E muito pouca gente acreditava que a gente fosse chegar à final. Quem mais acreditou nisso fomos todos nós que fazemos o Fortaleza, apostamos na qualidade desse grupo e na força da diretoria. Vamos enfrentar a forte equipe do CSA, de qualidade e comandada por um cearense", disse Marcello Desidério.

Desfalques

O meia Éverton, com uma torção no tornozelo e o atacante Lúcio Flávio, com um estiramento muscular na coxa, devem desfalcar o Fortaleza no primeiro jogo da decisão da Série C. Os dois atletas passaram por exames, ontem pela manhã, mas não surgiu ainda uma informação oficial do clube sobre o estado de ambos. Presume-se que deverão ficar de fora, pela gravidade das lesões.

Outra decisão

Antes mesmo de enfrentar o CSA/AL, o Fortaleza tem outra decisão pela frente, que será amanhã, às 20 horas na Arena Castelão, contra o Ceará, pelas quartas de final da Taça Fares Lopes. Assim sendo, Lúcio Flávio deve ficar de fora dos dois jogos seguidos, nesse do Clássico-Rei e no sábado frente ao CSA.

O técnico do Leão na Taça Fares Lopes, Daniel Frasson, vem realizando treinos fechados e de nada se sabe sobre a formação do time. Sem Lúcio Flávio, Romarinho se candidata a formar a linha de frente com Vinícius Baiano, a julgar pelo clássico passado, quando houve o empate em 1 a 1.

O departamento de futebol ainda vai traçar o planejamento sobre que jogadores do grupo principal ceder para a Taça Fares Lopes. Por sinal, a diretoria resolveu abrir mão do pedido de árbitro de fora para o Clássico-Rei. Marcello Desidério informou que foi dado o voto de confiança ao restante dos árbitros locais para apitar o clássico.