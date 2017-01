Com cara mais sulista

00:00 · 06.01.2017 por Ivan Bezerra - Repórter

Ao contrário de anos anteriores, especialmente em 2016, o Fortaleza tem contratado, em sua maioria, jogadores que vêm do eixo-Sul e Sudeste, para a formação do seu elenco visando às competições do ano de 2017.

Ano passado, atletas como Guto, ex-Botafogo/PB; Clebinho (CRB), Leonardo Luiz (ABC); Eduardo, atacante (PI), compunham o elenco do Fortaleza, que estava cheio de nordestinos.

Este ano, houve uma mudança de postura da diretoria, de tal modo que os jogadores estão chegando das regiões Sul e Sudeste do país. Alguns atletas podem ser até nordestinos, mas ao serem contratados pela diretoria tricolor, estavam atuando nas regiões Sul e Sudeste.

Os mais recentes

Quatro jogadores que chegaram ao clube por último e que já iniciaram os treinamentos servem para contrabalançar as origens dos jogadores.

O meia Cássio Ortega, por exemplo, é do Piauí e jogou no Salgueiro/PE, mas por último estava no Mirassol/SP. O volante Anderson Uchôa é natural de Aracaju/SE, porém foi contratado junto ao Paraná Clube. Já o lateral-esquerdo Allan Vieira estava no Santa Cruz, porém é natural de São Paulo. E o volante Vacaria é gaúcho e foi trazido do Juventude de Caxias/RS.

Coincidências

Para o diretor de futebol do Leão, Ênio Mourão, não foi uma situação premeditada: "Não é nada propositado, pode ser coincidência. A região Nordeste tem bons jogadores e estamos contratando outros que poderão vir da Região Nordeste. Nós não estamos colocando a regionalização como critério de contratação. O que priorizamos é a força, a qualidade e a condição técnica. Então, foi mais coincidência os atletas virem dessas regiões", disse.

O executivo de futebol do Leão, César Sampaio, segue a mesma linha de raciocínio de Ênio Mourão: "Não houve discriminação com os jogadores da região Nordeste. O que temos procurado são atletas com as valências que desejamos", explicou o executivo do Tricolor.

Muitos analisados

César Sampaio esclareceu que o processo de contratações do Fortaleza envolve uma equipe de analistas de mercado e de desempenho para que as decisões sobre reforços sejam tomadas corretamente. "Podemos dizer que ao todo, já analisamos 1.500 jogadores. É um processo muito criterioso", completou Sampaio.

O executivo lembrou outro detalhe que acaba concorrendo para essa "coincidência" de predominância de atletas do Sul e do Sudeste no elenco do Fortaleza:"Temos que ver também até onde nosso bolso pode pagar, para não inchar o elenco à toa, mas contratar com critério".

Saiba mais

De onde vêm os atletas

Os dez primeiros reforços do Fortaleza estão vindo das regiões Sul e Sudeste: Marcelo Boeck, goleiro, Chapecoense (Sul); Matheus, goleiro, Ponte Preta (Sudeste); Ligger, zagueiro, Joinville (Sul); Heitor, zagueiro, Kiryat (Israel); Gabriel Silva, zagueiro, Barra/SC (Sul); Gáston Filgueira, volante, Náutico (Nordeste); Allan Vieira, lateral-esquerdo, Santa Cruz (Nordeste); Jefferson, volante, Figueirense (Sul); Juninho Potiguar, atacante, Sheriff (Moldávia); Lúcio Flávio, atacante, Paraná (Sul)