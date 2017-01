Com ambição, sim!

00:00 · 26.01.2017 por Vladimir Marques - Repórter

Único clube do Nordeste a disputar a Primeira Liga, o Ceará não quer fazer papel apenas de figuração no torneio, e ambiciona surpreender os favoritos. Este objetivo é mais que imperativo já na fase inicial, pois o Vovô está no já considerado grupo da 'morte', com Flamengo, Grêmio e América Mineiro.

Como são apenas três jogos, ou seja, turno único, para estar entre os dois primeiros colocados ao fim da fase, o Alvinegro precisa iniciar bem o torneio, conquistando pontos hoje fora de casa contra o América/MG, às 18h30 (horário de Fortaleza), no estádio Independência.

E para isso, o técnico Gilmar Dal Pozzo escalará a formação considerada titular, mesmo com o Campeonato Cearense sendo prioridade no 1º semestre. Ele explica a importância da competição para o clube.

"Valorizamos muito esta competição, já que o Ceará é o único clube do Nordeste. Parabéns pela diretoria por ter conseguido a vaga e por isso temos que valorizar. Estamos muito motivados, queremos a classificação e entendemos que nossa chave é muito difícil, com o América, que estava na Série A no ano passado, o Flamengo, que disputou o título Brasileiro e o Grêmio, campeão da Copa do Brasil. Nossa chave é a mais difícil, por isso este jogo já é uma decisão e conseguindo um bom resultado, trazemos uma outra decisão contra o Flamengo aqui", disse ele, citando o jogo do dia 23 de fevereiro no Castelão.

O treinador só não escalará a formação considerada ideal devido ao lateral-esquerdo Romário ainda estar com dores no tornozelo, por isso foi vetado para a partida.

Em relação ao time que disputou o Clássico-Rei no domingo, apenas uma modificação, com Tiago Cametá ganhando a vaga de Everton Silva na lateral-direita. "Eu estou satisfeito com o desempenho e estamos em um processo de formação da equipe e um sistema".

Adversário

Se o Ceará vai para o seu terceiro jogo oficial na temporada, a partida de hoje será a estreia do América Mineiro.

Mesmo rebaixado da Série A, o time manteve o treinador Enderson Moreira, mas renovou 80% do elenco.

O treinador afirma que o Vovô leva alguma vantagem por já ter estreado em 2017 e crê em jogo complicado.

"O Ceará já está jogando e nós vamos fazer o primeiro jogo. Temos acompanhado o Ceará nesses dois jogos. Eles perderam para o Fortaleza, mas houve uma situação determinante, que foi a expulsão de um atleta. Provavelmente teria um resultado diferente se não ficasse com um jogador a menos. Então a dificuldade é grande, mas espero que a gente possa colocar em prática o que foi treinado".