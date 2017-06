Com a pontaria descalibrada

00:00 · 09.06.2017 por Vladimir Marques - Repórter

Em cinco rodadas na Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará marcou apenas três gols, uma média baixa de 0,6 por jogo, e detendo, assim, o terceiro pior ataque ao lado do CRB e só superado por Náutico e Criciúma ( Foto: JL Rosa )

Desde o início da temporada, o Ceará se notabilizou por uma defesa pouco vazada, mas um ataque pouco efetivo. E em cinco rodadas da Série B, a bipolaridade continua, com a defesa do Vovô sendo a menos vazada ao lado do Paysandu, com apenas dois gols sofridos, mas com um ataque pouco produtivo, que com apenas três gols marcados, está entre os quatro piores, só é melhor que do Náutico (1 gol), Criciúma (2 gols) e empatado com o CRB.

A dificuldade de colocar a bola na rede reflete na campanha da equipe (o Vovô é apenas o 11ºcolocado com 7 pontos) é melhor explicada com os números gerais do Vovô na competição. Em 5 jogos, o Alvinegro, segundo o site estatístico Footstats, finalizou a gol 74 vezes, sendo 27 certas e 47 erradas.

E como o Vovô fez apenas três gols, os números indicam que, para cada gol marcado pela equipe, ela precisa finalizar 24,6 vezes. Os números só não são piores que de Náutico (que marcou apenas um gol e finalizou 49 vezes) e o Criciúma (finalizou 50 vezes e marcou dois gols).

Como comparativo, as equipes que estão no G4 da Série B precisam de muito menos finalizações para marcar gols. O melhor na estatística, o Paysandu, vice-líder com 10 pontos, precisa apenas de 7,6 finalizações para marcar um gol, já que finalizou 46 vezes e marcou seis gols.

O Guarani de Campinas, 3º colocado, precisa de 8 finalizações para um gol (64 tentativas para 8 gols), logo atrás aparecendo o 4º colocado Santa Cruz (8,1), o 5º Internacional (8,5) e o líder Juventude (9,1).

Cobrança

Os atacantes Roberto e Magno Alves, e os meias Felipe Menezes e Wallace Pernambucano lideram as estatísticas de finalização do Vovô na Série B: Magno finalizou 12 vezes (9 certas e três erradas), Roberto (11, com 7 certas e quatro erradas), Menezes (9, oito erradas e uma certa) e Wallace (9, cinco certas e quatro erradas. Dos quatro, Roberto marcou dois gols, enquanto Felipe Menezes, fez um.

E os alvinegros sabem que precisam melhorar os número de seu ataque para subir na tabela da Série B. O técnico Givanildo Oliveira chamou a atenção para a pouca efetividade do ataque da derrota para o América/MG na terça-feira por 1 a 0.

"A marcação do América foi muito forte, mas principalmente no primeiro tempo não criamos nada. No segundo tempo foi no abafa, com muita bola na área mas não conseguimos o empate", disse ele.

O volante Richardson também chamou a atenção para a produção ofensiva de sua equipe e espera que melhore já no próximo jogo, diante do Brasil de Pelotas, no sábado às 16h30 no estádio Bento Freitas.

"Temos uma equipe muito qualificada, seja na defesa ou no ataque. Temos tomado poucos gols, mas temos que melhorar um pouco mais ofensivamente, já que temos sofrido poucos mas feito poucos gols também. Se fizermos os gols as vitórias estarão mais próximas".