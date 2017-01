Vai Encarar: Spider retorna em fevereiro

00:00 · 16.01.2017 / atualizado às 14:22 · 17.01.2017

Anderson Silva já tem data marcada para retornar ao octógono mais famoso do mundo. O veterano está escalado para lutar no UFC 208, que será realizado no dia 11 de fevereiro, no Brooklyn, em Nova York. Seu adversário será o americano Derek Brunson, que venceu cinco de suas seis últimas lutas. Silva vem de um revés para Daniel Cormier, em duelo de peso combinado no UFC 200, em julho de 2016. Aos 41 anos, o brasileiro quer provar que ainda pode chegar longe na categoria dos médios, onde hoje ocupa a 7ª colocação no ranking da organização. Uma vitória sobre Brunson, que também top 10 da divisão (8º), pode recolocar o Spider, outra vez, na rota do cinturão, que hoje pertence a Michael Bisping.

Sem chão e sem rumo

O futuro de Ronda Rousey no UFC ainda é uma verdadeira incógnita. Tudo indica que a ex-campeã dos galos passará por mais um longo período sem lutar, depois da humilhante derrota para Amanda Nunes, em dezembro de 2016

Novos ares

O cearense Rony Jason, campeão da 1ª edição do TUF Brasil, não faz mais parte da equipe Evolução Thai. A saída foi confirmada através das redes sociais da própria equipe, que agradeceu pela sua participação e desejou sucesso ao lutador. O peso-pena ainda não sabe se estará no card do UFC Fortaleza, que será realizado dia 11 de março.

Água no chopp

O anúncio da luta valendo o cinturão interino dos leves, entre Khabib Nurmagomedov e Tony Ferguson, parece ter frustrado os planos de José Aldo, que esperava enfrentar um dos dois oponentes e, desta forma, reencontrar seu algoz, Conor McGregor. Fica, agora, a expectativa para saber o que o chefão Dana White decidirá sobre o futuro do manauara.

Missão Áustria

Andrezinho Nogueira está de malas prontas para a Europa, onde vai disputar o ACB MMA, em Viena, na Áustria. O cearense lutará na categoria peso-leve contra o belga Shamil Nikaev, que está invicto na carreira (6/0). Boa sorte para mais um representante do nosso Estado, que vem de oito vitórias consecutivas e já embarca nesta segunda-feira.

Reforço de peso

A lutadora Marília Fanta está de bem com a vida e com a profissão. Além de inaugurar sua mais nova academia, no Meireles, a campeã do Aspera Kickboxing empresta, agora, toda sua experiência para a Garm Training Club, no bairro Cocó, onde dá aulas de Muay Thai. Certeza de que formará excelentes atletas e futuros campeões para o nosso Estado.