00:00 · 23.12.2017

Cris Cyborg ou Holly Holm? Quem sairá vencedora do último duelo do ano no UFC? A americana está confiante de que pode destronar a lutadora brasileira e voltar a 'chocar o mundo', a exemplo do que fez com Ronda Rousey. A verdade é que Cyuborg terá pela frente, talvez, a melhor boxeadora em atividade na organização. Isso sem falar do chute potente, que já apagou inclusive a nossa Beth Correia. Só que nunca é demais apostar no favoritismo da brasileira, que é temida por várias lutadoras no mundo. Façam suas apostas!

Feliz

Godofredo Pepey não poderia terminar 2017 com notícia melhor. O cearense vai encarar Mirsad Bektic, nº 14 no ranking peso-pena do Ultimate no UFC Charlotte (EUA), dia 27 de janeiro. Pepey sempre pediu para enfrentar os melhores da categoria. Hora de provar que pode chegar mais longe na divisão e ocupar um lugar ao sol na organização.

Rendendo

A boa fase de Rafael Dos Anjos na categoria dos meio-médios do UFC está lhe rendendo frutos. Desta vez, foi Stephen Thompson que pediu uma luta com o brasileiro. O desejo de RDA é enfrentar, de pronto, o campeão Tyron Woodley, mas o fato é que as três vitórias seguidas na divisão já fazem do brasileiro um dos lutadores mais visados.

Sem noção

Ao que parece, Nate Diaz irá pegar o mesmo caminho do irmão Nick. De tanto fazer superlutas, como as últimas duas com o falastrão irlandês Conor McGregor, ele admite agora que não sobre no octógono para ganhar pouco. Será que a marra subiu à cabeça? É nisso que dá o chefão dana White não colocar a meritocracia em determinados eventos.