Vai Encarar

00:00 · 16.10.2017

Ele mal chegou e já está a um passo de disputar o cinturão da divisão dos meio-médios do UFC. Com o val do chefe (Dana White), Rafael Dos Anjos encara Robbie Lawler no dia 16 de dezembro, no duelo principal do UFC Canadá, para ver quem será o cara a desbancar Tyron Woodley, atual campeão da categoria. No duelo de ex-campeões, é bom lembrar que ambos têm o famoso 'queixo de aço' e como bem disse RDA, tem tudo mesmo para ser a tão considerada luta do ano.Essa vale muito a pena ficar acordado pra ver!

Se deu mal

Mark Hunt falou demais e pagou caro pela língua afiada. Ao afirmar que já sofre as consequências da carreira de um lutador, como perda da memória. Ele acabou sendo substituído por Werdum na luta principal do dia 19 de dezembro, na Austrália. Quem tem boca fala o que quer, mas pode se dar mal.

Mauricinhos

Está chegando a hora dos dois maiores 'mauricinhos' ou 'bad boys' do Ultimate se enfrentarem para ver quem leva a melhor no UFC 217, em 4 de novembro. É o que está parecendo no caso de Cody Garbrandt, campeão dos galos, e Dillashaw. Se a luta for no mesmo embalo das provocações, podem pagar o bônus adiantado.

Retorno

Após perder o cinturão dos penas em junho deste ano, José Aldo já tem data e adversário confirmado para o seu retorno ao octógono. Ele enfrenta Ricardo Lamas em 16 de dezembro, no Canadá, naquela que tem muito a cara da 'luta de recuperação'. Bom lembrar que, em caso de vitória do brasileiro, não será suficiente para reencontrar seu algoz Max Holloway.