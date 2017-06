Vai Encarar

00:00 · 12.06.2017

O cearense Thiago Pitbull Alves está mesmo com a moral elevada no maior evento de MMA do mundo. Desta vez, ele foi escalado para atuar em mais um card numerado do UFC (215), em agosto, quando irá enfrentar o americano Mike Perry. Thiago terá mais uma oportunidade de engrenar no evento e provar que merece estar entre os melhores da categoria peso-meio-médio. A última vitória sobre o canadense Patrick Côté deixou uma boa impressão, tanto que o cearense teve seu pedido atendido ao ter uma luta marcada contra outro grande nome da organização. Segura essa, Thiago, que você tem talento para chegar longe!

Derrota e adeus Com um retrospecto de cinco nocautes, Derrick Lewis entrou para o confronto contra Hunt como favorito. Mas nada disso foi suficiente para resistir ao neozelandês, que venceu por nocaute técnico aos 3m51s do quarto round. Ao fim, Lewis disse ter uma lesão nas costas e diz que “provavelmente” se aposentará agora.

Made in China

O cearense Carlos Eduardo Cachorrão tenta mais uma vitória no evento russo M-1 Global, nesta quinta-feira (15), quando irá enfrentar o alemão Rene Hoppe. A luta será na China, mas Carlos Cachorrão está finalizando seu camp na casa do adversário. Então, boa sorte, mais uma vez, para o nosso representante.

Atropelado

22 segundos. Esse foi o tempo máximo que o brasileiro Henrique Frankenstein conseguiu resistir a Ion Cutelaba. Com um nocaute rápido e eficiente, Cutelaba foi o responsável pela terceira derrota seguida do brasileiro Frankenstein, que agora corre o risco de ser demitido do UFC.