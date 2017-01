Vai Encarar: Pitbull com a língua afiada

00:00 · 23.01.2017

A lutadora Beth Correia não economizou em suas palavras durante entrevista de lançamento do UFC Fortaleza, ocorrida CFO. Além de citar o péssimo momento psicológico de sua algoz, Ronda Rousey, a 'pitbull', como é conhecida, deixou claro que a campeã Amanda Nunes tem que ter mais cuidado com as palavras, dando a entender que as declarações da 'leoa' após a vitória sobre a americana podem custar caro no futuro. Esbanjando simpatia, a paraibana aproveitou para agradecer pela oportunidade de lutar na Capital cearense e disse, ainda, que pretende contar com a força da torcida para derrotar Marion Reneau no dia 11 de março. "2017 será o meu ano", cravou.

Carismático

Se a intenção era conquistar o público cearense antes mesmo da realização do UFC Fortaleza, Kelvin Gastelum conseguiu. Além de falar em português em tom bem descontraído, o peso-médio ainda se arriscou a cantar alguns sucessos de Wesley Safadão. Nada mal para um cartão de visitas do desafiante do 'fenômeno' Vitor Belfort.

Dever cumprido

Parabéns para o lutador cearense Andrezinho Nogueira, que nesse sábado fez bonito, na Áustria, ao vencer o belga Shamil Nikaev por decisão unânime, no ACB 52, um dos principais eventos de MMA da Europa. Esta foi a 9ª vitória seguida na carreira de Andrezinho, que prova, mais uma vez, o seu valor e já faz por merecer uma chance no UFC.

Peso-mosca

O Ultimate confirmou mais um combate para o UFC Fortaleza. O peso-mosca Jussiê Formiga, pupilo do renomado técnico Dedé Pederneiras, da Nova União, enfrenta o americano Ray Borg. São dois lutadores versáteis, que vêm de vitórias em seus últimos combates. Sem dúvida, uma luta bem casada que promete sacudir a categoria.