O ex-campeão dos médios do UFC, Luck Rockhold, está perto de um salto maior na carreira. Desta vez, o americano está prestes a entrar na divisão dos meio-pesados e enfrentar ninguém menos que o sueco Alexander Gustafsson. Duelo de gigantes para conferir de perto, já que ambos são lutadores de muita garra e raça. A data do confronto ainda está longe de ser confirmada, mas será uma boa aposta para os fãs do MMA, já que se trata de um duelo digno entre dois grandes nomes da organização.

Na bronca

A brasileira Amanda Nunes tem reclamado, e com razão, da falta de prestígio do UFC com a sua defesa de cinturão no Rio de Janeiro, e com toda razão. O card não empolgou, e a luta contra sua amiga Raquel Pennington não se tornou mais do que uma simples obrigação de 'cumprir tabela'. Fazer o que?

Experiência

De passagem pelo Ceará, onde cravou seu nome como precursor das artes marciais, o grão-mestre Evilázio Feitoza divide parte da sua vasta experiência internacional com jovens valores da luta no Estado. Exemplo de quem não esquece suas raízes e valoriza os atletas da casa. Parabéns, mestre!

Encaminhado

Nenhum nome brasileiro esteve tão bem cotado nos últimos meses no UFC como o de Antônio 'Cara de Sapato'. O peso-médio vem de uma sequência incrível de vitórias (5) e vai encarar o americano Derek Brunson, 7º do ranking, na corrida pelo cinturão. Que o paraibano mantenha o ritmo e mantenha as boas performances no octógono para, quem sabe, cravar mais uma cinta para o Brasil. Boa, garoto!