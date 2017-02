00:00 · 06.02.2017

Amanda Nunes, a atual campeã peso-galo do UFC, veio a público e esclareceu toda polêmica sobre as suas declarações direcionadas a Ronda Rousey, após vitória incontestável em dezembro último. A 'Leoa' tratou de colocar um ponto final em qualquer dúvida sobre o seu comportamento e a sua conduta ao afirmar que estava se sentindo irritada pelo tratamento recebido antes do evento, onde os holofotes estavam todos direcionados para a americana. Tudo isso foi posto à prova na hora do combate, que durou exatos 48 segundos. Pior para 'Rowdy', que sentiu a mão pesada da brasileira e agora está perto da aposentadoria. Deixar uma 'Leoa' irritada pode ser muito perigoso.

Parceiros

Os cearenses Rony Jason e Godofredo Pepey foram confirmados no card do UFC Fortaleza, para alegria do público local, que irá comparecer ao CFO, no dia 11 de março. Parceiros de treino, ambos estarão no Shopping Iguatemi, nesta terça-feira (7), às 19 horas, para uma sessão de fotos e autógrafos na loja oficial do Ultimate.

Revanche

O UFC está próximo de confirmar mais uma defesa de cinturão do peso-pesado Stipe Miocic. E o adversário deve ser o brasileiro Júnior Cigano, ex-campeão da categoria. Em dezembro de 2014, o brasileiro levou a melhor em cima do americano. O único impasse continua sendo o mau humor de Miocic, que está insatisfeito com o valor das últimas bolsas.

Premiação

Parabéns pela grande festa promovida pelo site Primeiro Round, de Curitiba, onde na ocasião foram premiados os melhores atletas, equipes e outros profissionais ligados ao MMA paranaense em 2016. O jornalista Márcio Valle é o responsável pelo veículo de comunicação, que inclusive é parceiro do Blog Vai Encarar, do Diário do Nordeste.

Jiu-Jítsu

Os praticantes de Jiu-Jítsu no Estado do Ceará já podem se inscrever no Open SOU Pro, competição válida pelo Ranking Meiaguarda, que acontece no próximo dia 12 de fevereiro. Além da pontuação, os atletas também podem competir pelo prêmio "Atleta do Mês" que garante inscrições grátis. Mais informações no www.Meiaguarda.Com.Br

Personalidade

Aceitar uma luta contra um oponente maior e bem mais pesado, logo na estreia, seria uma loucura. Não para o catarinense Marcel Fortuna, que derrotou Anthony Hamilton, por nocaute, no 1º round, sem precisar usar o seu bom jiu-jítsu