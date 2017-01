Vai Encarar: Hora de dar a volta por cima

00:00 · 30.01.2017

O cearense Rony Jason não foi escalado à toa para o UFC Fortaleza. Ele sabe que precisa voltar a brilhar no octógono mais famoso do mundo e de uma forma convincente, como já demonstrou em várias oportunidades. O campeão da 1ª edição do TUF Brasil vem de uma derrota para Dennis Bermudez, em agosto de 2016, e vai encarar, desta vez, Jeremy Kennedy. O canadense está disposto a fazer história na organização, já que segue invicto na carreira (9 V) e estreou no UFC com o pé direito, em agosto do ano passado, vencendo o compatriota Alessandro Ricci. Sem dúvida, um bom teste para o filho de Quixadá mostrar que ainda é um dos melhores pesos-pena.

Spider forte

Anderson Silva volta a lutar no dia 11 de fevereiro, no UFC 208, e o seu preparo físico é um dos pontos a ser destacado. O Spider não quer saber de descanso e fez até um treino com o parceiro Ronaldo Jacaré para não decepcionar em Nova York. É bom o americano Derek Brunson tomar cuidado, porque o lutador brasileiro está com sede de vitória.

Dura caminhada

Que Francisco Trinaldo Massaranduba é considerado um dos lutadores mais carismáticos do UFC, todo mundo sabe. Difícil para ele é ter que provar que tem lugar no Top 10 dos leves. 'Massara' está com sete vitórias seguidas no Ultimate e hoje é o 13ª no ranking. Em Fortaleza, terá que vencer de novo para convencer Dana White.

Nova chance

A americana Holly Holm, primeira algoz de Ronda Rousey no MMA, tem nova oportunidade para voltar ao caminho das vitórias e em grande estilo, caso não desperdice a chance de ser a grande campeã dos penas do UFC - categoria criada recentemente. Ela enfrenta Germaine De Randamie na luta principal do UFC 208.