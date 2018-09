Vai Encarar

00:00 · 17.09.2018

O cearense Thiago Alves sabia que não iria ter vida fácil ao enfrentar o russo Alexey Kunchenko, na luta que abriu o card principal do UFC Moscou, realizado no último sábado. De fato, o peso-meio-médio se mostrou bem nos dois primeiros rounds, onde dominou as ações e foi superior. Só que o 3º assalto foi o suficiente para convencer os juízes laterais a decidirem pela vitória do representante da casa, que fazia sua estreia no evento. Olhos atentos, pois essa foi a quarta derrota do "Pitbull" em suas últimas cinco lutas no Ultimate.

Outra pedreira

Se Colby Covington foi um pesadelo para o brasileiro Rafael Dos Anjos, que esteve perto do cinturão interino dos meio-médios, o que dizer do próximo adversário de RDA: Kamaru Usman, que está invicto há 15 lutas, desde 2013? Pelo visto estão querendo tirar o ex-campeão dos leves de vez da corrida pelo cinturão.

UFC São Paulo

Olhos atentos, a partir de então, para o UFC São Paulo, que acontece no próximo sábado (22), no Ginásio do Ibirapuera. O card, mais uma vez, não é dos melhores, mas vale a pena conferir a luta principal entre Thiago Marreta e Jimi Manuwa, pela categoria meio-pesado. Façam suas apostas!

Fim da linha?

Fabrício Werdum terá de cumprir dois anos de suspensão por ter sido flagrado no exame antidoping. Apto a lutar novamente só em 2020, o ex-campeão dos pesados estará beirando os 43 anos. Apesar do "nocaute", o brasileiro não deixará de ser um dos maiores nomes do MMA mundial, mas dificilmente voltará a figurar entre os favoritos ao título do UFC. Lamentável!