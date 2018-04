Vai Encarar

00:00 · 30.04.2018

Antes afastado por um possível doping, o ex-campeão do UFC, Júnior Cigano, provou sua inocência e está liberado para voltar a atuar no maior evento de MMA do planeta. Cigano festejou como ninguém a notícia e já cravou dois meses para o seu retorno ao octógono. Experiência de sobra ele tem e a idade (34) não é problema. Resta saber se o voltará em alto nível, já que as lutas contra Cain Velásquez parecem ter deixado grandes sequelas em seu jogo, que ficou mais lento. Independente disso, é um bom retorno para a categoria. E se Cain Velasquez decidir voltar, a trilogia seria um bom investimento para o evento, E em caso de vitória do brasileiro, o credenciaria para uma futura e nova disputa de cinturão.

Seleção

O TUF 28 vai ao ar no segundo semestre e irá revelar novas lutadoras para a categoria peso-pena feminino do UFC, que tem a brasileira Cris Cyborg como campeã. Ótima notícia para Cris, já que a divisão parecia não caminhar para lugar nenhum e agora tem expectativa de render bons frutos num futuro bem próximo. São as mulheres ganhando cada vez mais espaço no UFC.

Possível

Conor McGregor é, não só, um grande lutador, mas também oportunista, e uma máquina de fazer dinheiro. Depois de engordar a conta bancária após a superluta com Floyd Mayweather, o irlandês planeja encarar o russo Khabib Nurmagomedov em sua casa, em disputa pelo cinturão dos leves. Se a luta for fechada, deve atingir um dos maiores lucros para o Ultimate.

Em apuros

Demian Maia topou substituir Santiago Ponzinibbio no UFC Chile e não terá vida fácil. Ele encara o invicto Kamaru Usman, que vem de sete vitórias seguidas, é 10 anos mais jovem, e não sabe o que é ser quedado (especialidade de Maia) na carreira. Das duas uma: ou Maia se consagra e volta à corrida pelo cinturão, ou passará a ter o rótulo de trampolim para jovens promessas.