Vai Encarar

00:00 · 16.12.2017

Custou caro. Fabrício Werdum não sabia que iria pagar tão caro por um bumerangue na Austrália. Isto porque no indigesto encontro com o falastrão Colby Covington, o clima esquentou e o brasileiro perdeu a cabeça com as provocações do americano, jogando o objeto em sua direção. O resultado foi uma punição de 600 dólares imposta pelo Tribunal australiano

O card do UFC Belém, que será realizado no dia 3 de fevereiro, ainda não conseguiu empolgar. Nem mesmo a luta principal do evento, que terá Lyoto Machida contra o desconhecido lutador americano Erik Anders, chamou atenção. O certo é que o 'Dragão' vai ter que se superar para apagar a má impressão que deixou em seu retorno no UFC São Paulo, quando perdeu por nocaute para Derek Brunson. Faltando menos de dois meses para o evento, a organização tem que correr contra o tempo para encaixar combates mais interessantes.

Nota zero

O lutador Marlon Sandro, 40, foi acusado de agredir a sua noiva, Tayssa Wuensche, na última quinta-feira. Em fotos divulgadas nas redes sociais, a vítima aparece com o braço enfaixado e um hematoma no olho direito. A atitude reprovável de Marlon Sandro já lhe rendeu um prejuízo: a expulsão da equipe Nova União.

Afirmação

Chegou a hora de Rafael Dos Anjos provar que merece disputar o cinturão da categoria meio-médio do UFC. Mas para isso, o brasileiro terá que superar o americano Robbie Lawler na luta principal do UFC Canadá, neste sábado, a partir das 19h30 (de Fortaleza). Os brasileiros Glover Teixeira e Erik Silva também lutam no evento.