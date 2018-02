Tom Barros

00:00 · 24.02.2018

A vida é um relâmpago. O Campeonato Cearense, num abrir e fechar de olhos, vai chegando ao fim da primeira fase. Começou no dia 10 de janeiro. Parece que foi ontem. Isso posto, mais uma vez os grandes da capital na frente. Fortaleza, Ceará e Ferroviário vão disputar a liderança. O clássico tricolor equilibra a disputa. Hoje, o Ceará tem um adversário mais fácil, o Tiradentes, que tenta escapar do rebaixamento. A pequena diferença de pontos entre os três primeiros colocados dificulta os prognósticos. Ainda assim há que se reconhecer a vantagem que tem o Fortaleza: um ponto na frente do Ferroviário, dois na frente do Ceará, maior número de vitórias e maior saldo de gols. Tudo muito apertado, mas vale.

Clássicos

O Ceará ganhou do Fortaleza (2 x 0), gols de Valdo e Elton. Empatou com o Ferroviário (1 x 1) com gol de Valdo Bacabal para o Tubarão e Arthur para o Ceará. Nos clássicos o Vozão saiu com quatro pontos. O Ferroviário com um ponto. O Fortaleza terá sua segunda chance em clássico amanhã.

Surpresa

A vitória do Floresta sobre o Ceará (3 x 1) foi uma grande surpresa. O Floresta debutante. O Ceará cheio de estrelas. O Ceará time Série A do Campeonato Brasileiro. O Floresta apenas um time médio em ascensão. Pois Paulo Vyctor, Dim e Edson Cariús fizeram os gols (3 x 1) e deram ao Floresta a Taça dos Campeões Cearenses.

Recordando

Fevereiro de 2008. Assim se passaram dez anos... Técnico do Ferroviário, Fernando Polozzi. Como zagueiro, seus melhores momentos foram na Ponte Preta (1973/1978) e no Palmeiras (1979 a 1981). Pela Seleção Brasileira esteve na Copa de 1978 na Argentina, reserva de Amaral. Polozzi está com 62 anos de idade e mora em São Paulo.

Decepção

A parte mais negativa do certame foi a péssima campanha do Maranguape. Oito jogos, nenhuma vitória. Sete derrotas e um empate. Um ponto só. Saldo negativo de 16 gols. Lamentável. Nem o técnico Reginaldo França, antigo no cargo, resistiu. Melancólica despedida. O município de Maranguape não merece isso.

Louvável

Ótima participação do Iguatu neste retorno do município à elite cearense. Campanha digna de elogios, com direito inclusive a bela vitória sobre o Ceará (2 x 1). Boa presença de Albano, Michel, Elanardo, Otacílio Neto, Canga e Otacílio Marcos, sob o comando de Roberto Carlos. Vem bem para a segunda fase.

Motivação

Justificada a euforia do mais jovem técnico do Brasil, Luan Carlos, que comanda o Uniclinic. Mesmo tendo sido prejudicado com a derrota para o Ceará, provocada pela anulação de um gol legítimo (a bola entrou quase meio metro), time sob seu comando soube dar a volta por cima e ganhou vaga na próxima fase.

Notas & notas. Notório o enfraquecimento do Campeonato Cearense da primeira divisão com a ausência de Icasa de Juazeiro do Norte e Guarany de Sobral. O futebol do Cariri fica capenga sem o Verdão na Série A. E a querida cidade de Sobral é ausência sentida demais. São polos de desenvolvimentos que, pelos valores econômico, social, cultural e desportivo não podem ter perdas desse tipo. São cidades que tem profissionais da melhor qualidade nas coberturas radiofônicas.