Tom Barros

00:00 · 22.09.2018

Grêmio x Ceará em Porto Alegre. É difícil. Mas quando algum dia houve jogo fácil em Porto Alegre? Será como sempre se vê: dureza. É o Grêmio, da Libertadores. Do Renato Gaúcho. Do cearense Everton. Do Geromel. É o Grêmio quinto colocado, dono da defesa menos vazada da Série A: 12 gols. Do outro lado, o Ceará. O Vozão do Lisca doido. O doido sensato. Ele que de doido não tem nada. Sabe o que há do lado de lá e o que há do lado de cá. Assim, desde sua estreia diante do Botafogo no Rio, tem surpreendido, pois fez do Ceará um time competidor, batalhador. O Flamengo que o diga. O Corinthians que o diga. O Vasco que o diga. O Botafogo que o diga. Agora é a vez de saber o que o Grêmio terá a dizer, caso use time misto ou não.

Qualidade

Claro que o Grêmio é favorito. É natural. Em casa, com elenco de jogadores de seleção brasileira, é visto mesmo como pronto para faturar três pontos. Teoricamente é assim que funciona. E não muda muito se escalar uma formação alternativa. Tem elenco para manter a qualidade, mesmo diversificando.

Concorrência

O Ceará joga mais cedo, 11 da manhã. Terá de pontuar para depois acompanhar os resultados da concorrência: Vitória x Botafogo (18hs) no Barradão; Chapecoense x Fluminense (20hs) na Arena Condá; Vasco x Bahia (20hs) São Januário; Sport x Palmeiras (18hs) na Ilha. Só aí saberá se sairá da zona.

Recordando



19 de setembro de 2008. Assim se passaram dez anos... Volante Dude, que marcou época no Fortaleza. Marcos Pereira da Silva (42 anos de idade). Natural de Jaguaruana/CE. Pelo Fortaleza foi campeão cearense sete vezes (2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007 e 2008). Também pelo Leão foi vice-campeão brasileiro da Série B em 2002 e 2004. Uma história.

Alternativas

Se a Chape perder, o Ceará com um empate sairá da zona pelo saldo de gols. Se o Ceará ganhar e o Botafogo empatar, o Ceará sairá da zona pelo saldo de gols. Há que se levar em conta que o jogo do Vasco será só na segunda-feira. Portanto, o Ceará terá de pontuar, pois só assim abrirá chance de sair da zona.

Combinações

Há outras cominações de resultados que poderão definir quem fica ou sai da zona de rebaixamento. Portanto, há uma interdependência entre os clubes. Como os concorrentes estão muito próximos, essas alterações vão variar até o fim. Em outras palavras: sofrimento até a última rodada.

Afirmação

O jovem Felipe Jonatan vem entrando bem na lateral-esquerda do Ceará. Não se aventura. Tem ótimo senso de avaliação, quando define se é o momento de subir ao apoio ou de ficar para evitar contra-ataques. É sua afirmação num setor que já teve Romário e Rafael Carioca como titulares absolutos. Beleza.

Dois tempos

As transmissões de futebol pelo rádio ganharam graça e beleza com o passar dos tempos. Nas décadas de 1950 e 1960, não havia os ornatos de hoje. Os notáveis locutores da época, Pedro Luís, Edson Leite, Fiori Gigliotti e Jorge Cury, dentre outros, narravam sem os efeitos técnicos de agora. Depois vieram o sinal do tempo, os nomes dos times com eco, o sinal da loteria... Hoje há a participação dos ouvintes via "zap", estatística (posse de bola, número de faltas, escanteios). Mas o básico ficou.