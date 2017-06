Tom Barros

00:00 · 09.06.2017

É público e notório que artilheiro vive de gols. E, quando os gols escasseiam, as crises conduzem a fases negativas que podem ser duradouras ou efêmeras. Magno Alves está vivendo um momento delicado. Precisará da compreensão de todos para retomar o caminho das redes. Um pouco de paciência do treinador, um pouco de paciência da torcida. Não faltarão os que colocação na idade de Magno (41 anos) a causa do jejum. Não entendo assim. Magno continua com silhueta de jovem. Além disso se cuida muito bem. Atribuo a ausência de gols dele à transição que o time experimenta com os novos contratados. Repito o que venho observando: Magno não me parece ainda à vontade na nova formação do ataque.

Adversário

Amanhã o Ceará enfrentará o Brasil em Pelotas/RS. Há no Brasil alguns atletas da formação que eliminou o Fortaleza em 2015, em pleno Castelão lotado, jogo da Série C. Seguem no Brasil: Eduardo Martini, Wender, Leandro Camilo e Leandro Leite. E o técnico é o mesmo: Rogério Zimmermann.

Obstáculo

O Brasil, na rodada passada, pregou um peça no CRB no Estádio Rei Pelé. Ganhou por 1 a 0. O goleiro Eduardo Martini é o mesmo que assombrou o Castelão pelas defesas espetaculares que fez, justo no jogo em que o Brasil, diante do Fortaleza, subiu para a Série B. Martini fez milagres e segurou o empate (0 x 0).

Recordando

Década de 1960. Campo do Fortaleza no Pici. Nem de longe parecendo o belo Estádio Alcides Santos de agora. O zagueiro Wilkson Saraiva faz pose ao ser fotografado. Wilkson, após pendurar as chuteiras, já formado em odontologia, seguiu sua nova profissão. Se não me engano, Wilkson é também formado em Educação Física. Álbum de Elcias Ferreira.

Imitação

Muito interessante a matéria na qual a repórter Denise Santiago mostrou na TV Diário o atacante do Fortaleza, Hiago, imitando Cristiano Ronaldo. Semelhança no corte dos cabelos, nas roupas, na forma de jogar e na forma de comemorar os gols. Só precisa ser, como Cristiano, preciso nas conclusões.

Natural

Não há nada de errado em imitar. Quantos jovens passaram a imitar Neymar em tudo. E quantos imitam Messi? Bom seria se os imitadores alcançassem, nas suas atividades profissionais, pelo menos metade do grau de proficiência do craque imitado. Quanto ao comportamento, aí será opção de cada um.

Situações

Conviver com jejum de gols é sofrimento de artilheiros. Rafael Costa, após as glórias de com seus gols ter salvo o Ceará do rebaixamento em 2015, caiu em descrédito. É que os gols sumiram. Pior ainda: quando saía do longo jejum, sofreu grave contusão. Agora sonha um dia dar a volta por cima.

Dados & dados. Na estreia da Série A nacional, o Vasco tomou uma goleada do Palmeiras (4 x 0). Depois tomou de 3 a 2 do Fluminense. Agora, dentro de São Januário, tomou de 5 a 2 do Corinthians desfalcado. Em cinco rodadas o Vasco sofreu 14 gols. Feia a coisa. /// Brasil e Argentina "madrugam" direto de Melbourne na Austrália. Sou de um tempo em que o país parava para ver a Canarinho jogar, pouco importando o horário da partida. De tanto banalizarem a seleção, o interesse deixou de ser assim.