Tom Barros: Sem confusão, sem WO

00:00 · 29.12.2016

Nestes tempos de imbróglio por cima de imbróglio no futebol cearense, busco uma época em que tudo transcorria sem transtorno. Uma época em que o Campeonato Cearense era disputado com dez times do interior e seis times da capital, sem que houvesse um problema sequer. E tudo era decidido em campo, sem os inconvenientes dos tapetões. Em 1996, por exemplo, disputaram a Série A cearense: Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Guarany/S, Itapipoca, Quixadá, América de Russas, Tiradentes, Portuguesa do Crato, Iguatu, Guarani/J, Limoeiro, Icasa, Uruburetama, Calouros e América. O Ceará ganhou o título. O Ferroviário foi vice-campeão. Pintinho, do Ceará, foi o artilheiro com 22 gols. Tudo sem confusão e WO.

Exemplo

Sei que o modelo de 1996 foi inchado por convites feitos pela FCF. É verdade. Sei também que as datas disponíveis eram fartas, até porque não havia a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil não era inchada como é hoje. Mas quero demonstrar que se pode fazer um certame bem definido no regulamento e na tabela, decido em campo.

Repetição

O Campeonato Cearense de 1997 também teve a participação de dez equipes do interior e seis times da capital (as mesmas de 1996, citadas no tópico inicial). O certame também transcorreu sem problemas, sendo o Ceará bicampeão. O vice campeão foi o Fortaleza. Sandro, do Leão, foi o artilheiro com 39 gols, recorde até hoje.

Em tempo de Natal

A última secretária de João Havelange, Irene Azevedo Lima, visitou Fortaleza. Esteve na Sala João Saldanha, onde o pesquisador Airton Fontenele tem notável acervo sobre a Seleção Brasileira. A partir da esquerda: Elizabete Fontenele, Ana Luzia (filha de Irene), Airton Fontenele e Dona Irene. Detalhe: dona Irene emocionou-se ao rever publicações históricas da FIFA, máxime da época em que João Havelange era presidente.

No momento

Pela situação jurídica de momento, Ferroviário e Guarany de Sobral estão garantidos na Série A cearense. Com esses dois clubes, o certame estadual ganha consistência, haja vista o que eles representam para o futebol da gente. Haveria um vácuo se os dois ficassem fora da competição. Agora é esperar os desdobramentos.

Embuste

O Icasa deu-se mal nas parcerias que fez. Seduzido pela lábia de empresários paulistas, sofre agora as consequências da enganação. O Ferroviário também caiu no conto de sedutores. Ainda bem contornou a tempo. Mas todo cuidado para não mais cair no conto sedutor dos forasteiros e dos embusteiros. Basta!

Show

Para minha alegria, vi na TV Diário, retornando à telinha, a bonita e talentosa apresentadora Danielly Portela. A Dan, como carinhosamente gosto de chamá-la, deu um show. Segura, desenvolta, voz firme, perfeita interpretação do texto bem ao seu estilo. Junta-se aos demais apresentadores da TV Diário, todos profissionais de elevado nível e competentes.

Sem bombas. Tenho acompanhado com atenção os anúncios das contratações feitas pelos times cearenses, máxime de Fortaleza e Ceará. As referências são muito boas. Os currículos dos contratados são ricos, inclusive com alguns trazendo experiência internacional. Isso é bom. Mas a avaliação mesmo, a que revela qual o momento do jogador, só quando a bola correr. Aí, sim, se saberá que é quem no rol de tantos nomes que chegaram para o futebol cearense. Todos são bem-vindos. E serão bem cobrados.