Tom Barros: Sem baladas e badaladas

00:00 · 22.12.2016

Contratações anunciadas. Reforços chegam para a temporada 2017. De braços abertos e coração generoso o torcedor sabe acolher os atletas que jogarão nos clubes cearenses. A todos o pedido de muito empenho, responsabilidade profissional, compromisso sério, dedicação e respeito. Nada de baladas e badaladas. O esporte não combina com extravagâncias fora de campo. Uma verdade irrefutável: a cidade tem forte apelo com o que suas praias e sereias oferecem. Os atletas que tiveram seus nomes anunciados estão no patamar próprio do futebol regional. Nenhuma celebridade. Certamente é até melhor que assim seja. Jogador paparicado demais nem sempre corresponde. Às vezes, de quem menos se espera sai o melhor. Sem baladas e badaladas.

Nomes

Rafael Pereira, Everton Silva, Luiz Otávio, Romário, Ricardinho, Jackson Caucaia... Pouco a pouco o Ceará vai mostrando a sua fisionomia para o próximo ano. É com esses que o presidente alvinegro, Robinson de Castro, pretende mudar sua própria trajetória no clube. Sair de vexames para o mundo das vitórias.

Nomes II

Gastón Filgueira, Ligger Malaquias, Matheus, Heitor, Marcelo Boeck, Juninho Potiguar... Pouco a pouco o Fortaleza vai mostrando a sua fisionomia para o próximo ano. É com esses que o presidente Jorge Mota pretende alcançar os dois mais importantes objetivos do clube em 2017: o tri estadual e a ascensão para a Série B nacional.

Recordando

1965. Rara formação da Seleção Brasileira, tendo a famosa dupla do Palmeiras, Dudu e Ademir da Guia, como titular. A partir da esquerda (em pé): Djalma Santos, Bellini, Manga, Orlando, Rildo e Dudu. Na mesma ordem (agachados): Mário Américo, Garrincha, Ademir da Guia, Flávio, Pelé, Reinaldo e Santana. Injustiça foi um craque como Ademir jamais ter sido titular numa Copa do Mundo. (Colaboração de Elcias Ferreira).

Média

As contratações registradas nos tópicos anteriores mostram que são atletas mais ou menos da mesma qualidade do padrão deste ano. Talvez pequena diferença, ora para mais, ora para menos, mas nada que a princípio possa gerar expectativa de um padrão bem acima do que foi visto na temporada deste ano. Está no rumo.

Surpresas

Pode ser que, dentre esse novos valores que foram contratados, alguém surpreenda e passe a empolgar as multidões. Nessa parte há algo inexplicável: às vezes, um jogador que decepciona numa equipe pode brilhar intensamente num outro clube. Questão de adaptação ou de elenco. Não raro, também de treinador.

Exemplo

O goleiro Jailson foi contratado pelo Ceará em 2014. Aqui estava na reserva. O Palmeiras o contratou, por sugestão de Dorival Junior, que na época comandava o Verdão. Com a contusão de Fernando Prass este ano, Jailson passou a titular. Resultado: a todos surpreendeu: foi campeão brasileiro, Bola de Prata e eleito pela CBF como melhor goleiro da competição.

Retrospectiva. Os 43 jogadores atuantes pelo Brasil em 2016 (doze jogos pela Seleção Brasileira principal, que está em primeiro lugar nas eliminatórias, e seis jogos pela Seleção Olímpica Masculina, ouro na Olimpíada do Rio de Janeiro este ano) vieram de 30 clubes, sendo 21 clubes estrangeiros e nove clubes brasileiros. Os que mais forneceram jogadores foram Santos (5) e PSG (4). Com dois jogadores tivemos Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Zenit, Grêmio e Internacional. Dados de Airton Fontenele.