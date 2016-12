Tom Barros: Salvação do mandato

00:00 · 21.12.2016

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, deu várias entrevistas aos meios de cominicação do Sistema Verdes Mares. Acompanhei atentamente suas colocações. O teto, a triagem nas contratações, a realidade financeira, as propostas e objetivos para 2017 e o balanço do primeiro ano de mandato. Muito consciente, ele entende que em 2017 necessariamente terá de buscar títulos. Onde o Ceará entrar será com o objetivo de ser campeão. Nada de mero participante ou coadjuvante. Motivo dessa obsessão: não ter conquistado nada neste ano que vai acabando. Robinson não quer entrar para a história como perdedor contumaz. Por isso, ganhar o título de campeão cearense e impedir o tri do Fortaleza é compromisso inicial. Só assim começará a salvar a imagem de seu mandato.

Custo/benefício

Quantos jogadores das bases Fortaleza e Ceará aproveitam por ano no time principal? Agora, neste 2016 que vai chegando ao fim, quanto foi o valor real do investimento? O custo/benefício está dentro do esperado? Confesso que ainda considero muito pequeno o índice de aproveitamento dos jogadores de casa.

Oportunidade

Para um jogador cearense ser contemplado com a oportunidade de jogar no time principal do Ceará ou do Fortaleza tem que ralar muito. Pior é que, pela atual política desses dois times grandes da Capital, até as comissões técnicas são entregues a gente de fora.

É ostensiva a má vontade para com os profissionais aqui da terrinha.

Recordando

Década de 1970. Uma das boas formações do Fortaleza. A partir da esquerda (em pé): Aluísio, Cícero, Ozires, Hamilton Aires, Zé Carlos (falecido) e Ronner. Na mesma ordem: Aroldo, Amilton Melo (falecido), Chinesinho (falecido), Zé Maria Paiva e Geraldino Saravá. Desse grupo eu só não lembrava de Aluísio. Não sei onde anda Ozires, zagueiro que também brilhou no Cruzeiro/MG. (Colaboração de Elcias Ferreira).

Discriminação

É incrível o ranço dos cearenses contra os cearenses. O cearense profissional do futebol, se ficar aqui, não cresce nunca. Para fazer sucesso, primeiro terá de ir para outras praças. Aí, depois de aparecer, pode ser que tenha uma chance nos chamados times grandes. É um verdadeiro absurdo, mas contra fatos não há argumentos.

Lotadas

As escolinhas dos clubes estão abarrotadas de garotos. Há centenas de jovens que sonham com o estrelato no futebol. Sonhos que vão ficando sonhos apenas. Não se transformam em realidade. Às vezes viram pesadelo ou frustração. Há algo errado nesses projetos. Se assim não fosse, o índice de aproveitamento seria pelo menos razoável.

Apoio total

O zagueiro Sandro é uma aposta pessoal do presidente Robinson de Castro. Ele afirmou que o jogador, apesar de ter tido problemas de contusão e fase ruim, também passou por momentos excepcionais, inclusive desejado por grandes clubes da Série A nacional. Pelo profissional sério que é, Sandro ganhou o apoio irrestrito do presidente.

Caixa de Entrada. Comentários sobre fotos do Recordando. Do meu amigo Sérgio Castelo Branco: "A foto da seleção de Orós de 1973 foi tirada no jogo Orós x Crato. Os jogos eram aos sábados à noite. As viagens do pessoal de Fortaleza era para Icó. Um transporte nos levava a Orós". /// De Célio Coelho: "Na foto do Gentilândia, o lateral-direito era Luiz Eduardo, não Zé Eduardo. Ele é primo do Luciano Maciel, outro bom atleta do Gentilândia. Luciano e Célio Bandeira eram meus vizinhos no Prado".