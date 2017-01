Tom Barros: Respeito à história

00:00 · 26.01.2017

Chegou a hora dos desafios mais significativos. A Copa do Nordeste teoricamente é superior às competições estaduais. Em poucos anos angariou patrocínios melhores. Estendeu sua visibilidade. De forma direta ou indireta, tem atropelado as competições paralelas. Prefiro a sobrevivência de todos, mas desconfio que os "estaduais" acabarão sucumbindo. Se as federações não derem melhor arrimo às disputas internas em seus estados, terminarão promovendo o funeral dos mais antigos campeonatos do país. Extinguir o campeonato estadual é desrespeitar as origens, agredir a história e desprezar o passado. Trabalhem em várias frentes. Tudo bem. Mas não percam a sensibilidade, o respeito à memória, a lealdade aos que fizeram o ontem.

Imperfeito

Neste início de temporada não há time perfeito. Os senões são visíveis em todas as equipes. Uns mais, outros menos. As falhas individuais e coletivas acontecem. Vejam o houve no Ceará. O melhor goleiro do futebol cearense é Everson. Pois ele cometeu duas falhas graves. Numa delas, o gol do Fortaleza, o da vitória (1 x 0).

Mescla

Ceará na primeira liga. O América/MG também na primeira liga. O Ceará é da Série B. O América estava na Série A, mas caiu para a Série B. O Flamengo é "A". O Grêmio é "A". A mistura fortalece essa liga que tem por objetivo ganhar espaços. Há muitos interesses em jogo. E conflitos camuflados. Nos bastidores a luta pelo poder. Incógnita.

1997. Fortaleza. A partir da esquerda, só os atletas, (em pé): Aderson, Solimar, Pinga, Sílvio César, Freitas, Adriano Gaúcho e Paulo Silva. Na mesma ordem (agachados): Adriano, Frank e Sandro. Observem o técnico Salvador Barbosa (de camisa branca e calça cinza). Ele foi campeão do primeiro turno. Morreu em 2014. O Fortaleza campeão cearense de 1997 e Sandro tornou-se artilheiro recordista do estado com 39 gols. (Álbum de Elcias Ferreira).

Nordestão

O Fortaleza recebe o Bahia no Castelão. É Copa do Nordeste. O Bahia subiu para a Série A em 2016. Subiu na última vaga (4° lugar), mas subiu. O Bahia não ganhou nada na Florida Cup 2017, mas testou o time diante do Wolfsburg da Alemanha e do Estudiantes da Argentina. Traz Ernane, Régis, Edigar Junio e Renato Cajá, atrações de sempre.

Moral

A vitória do Fortaleza sobre o Ceará deu moral ao time que andava vacilante e suportando vaias da torcida. Com o alívio de tensões, espera-se que Anderson Uchoa, Rodrigo Andrade, Lúcio Flávio, Gabriel Pereira e companhia tenham agora tranquilidade para desenvolver futebol de melhor qualidade. É a hora da afirmação do novo time.

Regularidade

Não obstante o Ceará ter feito apenas dois jogos oficiais este ano, observei que Richardson continua mantendo a mesma regularidade de produção que caracterizou o seu futebol durante toda a temporada do ano passado. A tendência é aumentar a eficiência de sua participação, na medida em que a automação for acontecendo.

Notas & Notas. A Copa do Brasil, no atual modelo, é festival de ilusões. Para alguns clubes não dá sequer para sentir o gostinho da competição nacional. /// Gomes Farias cada vez mais líder, cada vez melhor, narrador espetáculo do Rádio Brasileiro. Imbatível ao microfone da Verdinha 810. /// Meu amigo e leitor, Zé Augusto, ligou-me para falar sobre o Vasco/RJ. Para ele, o Vasco tem time só para se manter na Série A. Para mim, se não buscar reforços, o Vasco correrá risco de nova queda.