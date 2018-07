Tom Barros

00:00 · 18.07.2018

Hoje faz 22 dias que o Ceará realizou seu último jogo. Foi contra o Bahia pela Copa do Nordeste. Empatou em 0 a 0 na Fonte Nova e foi eliminado. No jogo de ida, no Castelão, havia perdido por 1 a 0. De lá até aqui o Ceará saiu de cena como também de cena saíram os demais da Série A. Uma "quarentena" imposta pela CBF. Logo mais, no PV, o Vozão enfrenta o Sport. O que deveria ser jogo comum virou disputa de vida ou morte. Aliás, daqui para frente, todo jogo do Ceará será de sobrevivência. Quem está na lanterna, com cinco pontos em doze rodadas, perde o direito até de empatar. Motivo simples: empate e derrota conduzem ao mesmo fosso do rebaixamento. Para o Vozão só mesmo cesta de três pontos como no basquete.

Mudanças

Da formação do Ceará que enfrentou e empatou com o Bahia no Castelão, dia 26 de junho, dois jogadores deixaram o clube: o volante Naldo, contratado pelo Al-Fayha da Arábia Saudita, e Douglas Coutinho, que se desligou e já estreou pelo Fortaleza. Nada de maior significação aconteceu em Porangabuçu.

Reação

O Ceará contará com reforços para promover a desejada reação neste retorno. O atacante Leandro Carvalho voltou ao clube. Novidades no elenco o meia-atacante colombiano Jown Cardona, de 23 anos, e o meia-atacante Calyson, de 25 anos. Há toda uma expectativa sobre como virá o Ceará.

Recordando



17.06. 2008. Assim se passaram dez anos. A partir da esquerda: comentarista Mardônio Filho, Airton Fontenele, juiz do trabalho Paulo Regis Machado Botelho (autor do livro "A Influência das Cláusulas Gerais na Formação, Execução e Extinção do Contrato de Trabalho") e a irmã do Airton, Mariazinha, que morreu em 2013. Tricolores fieis.

Catimba

Pouco importa a interpretação do jogador do Sport, Rafael Marques, sobre a mudança do jogo para o PV. Para o atleta, pura catimba do Ceará, que está na pior. Sim, é um direito do Ceará programar seus jogos para onde entender mais conveniente. Ao Sport caberá fazer o que lhe toca. E pronto.

Comum

Mudança de estádio é comum em situações como a que o Ceará experimenta. Todos os clubes fazem assim. O Paysandu, não raro, opta pela Curuzu no lugar do Mangueirão. Há também outras conveniências. Quantas vezes o Atlético-MG já trocou o Mineirão pelo Independência? Bobagem do Rafael Marques.

Homenagens

Domingo, às 16 hs, em Umirim, show da Esquadrilha da Fumaça. Antes, às 10 hs, será entregue a Praça Cap Av Anderson Amaro, que terá no pedestal um avião da Esquadrilha. O cearense Anderson morreu num acidente, quando pilotava o "Fumaça #7", em 2010. Justas homenagens.

Notas & notas

Contraste: Sampaio Corrêa, campeão da Copa do Nordeste, está na zona de rebaixamento da Série B nacional. /// Ceará, semifinalista da Copa do Nordeste, é o lanterna isolado da Série A nacional. /// Bahia, vice-campeão da Copa do Nordeste, está na zona de rebaixamento da Série A. /// Só dureza: depois do jogo de hoje com o Sport, o Ceará enfrentará o Inter no Beira-Rio. /// Róger Guedes, artilheiro da Série A com nove gols, já está na China. Atlético Mineiro perdeu uma referência.