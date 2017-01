Tom Barros: Profecias de torcedor

00:00 · 03.01.2017

Todos os anos, no primeiro dia útil de janeiro, o torcedor Paulinho Néri, apaixonado pelo Fortaleza, vai à minha porta, bem cedinho, por volta de 5 horas da manhã. É a hora em que saio para trabalhar. Ele mora na Rua Waldery Uchoa, na Gentilândia. Qual o motivo dessa visita quase de madrugada? Dizer o que será o Fortaleza no ano que se inicia. Aí ele afirma em alta voz, pouco se incomodando com a possibilidade de acordar a vizinhança: "O Fortaleza será campeão do Campeonato Cearense, campeão da Copa do Nordeste, campeão da Copa do Brasil e campeão da Série C do Campeonato Brasileiro". Depois de dizer isso, ele, sorrindo, pega a sua bicicleta e sai lentamente. No próximo ano, repetirá tudo, quer sua profecia tenha dado certo ou não.

Contagem

Tenho apenas vaga ideia de quando Paulinho começou a fazer isso. Creio que mais ou menos há cinco ou seis anos. Virou tradição. Já fico esperando. Gosto das manifestações assim, na base da brincadeira sadia, que não ofende. Ah se todos os torcedores tivessem o comportamento pacífico que o Paulinho tem. Jamais haveria confusão.

Realidade

Deixando de lado a brincadeira, no momento é difícil uma previsão concreta sobre as possibilidades de Ceará e Fortaleza nas competições que os mesmos vão disputar. No início do ano todos os times apresentam novidades. Só depois de quatro rodadas, creio, será possível saber verdadeiramente quem é quem sob a ótica 2017.

Estreia do Ferroviário no Campeonato Cearense em janeiro de 2007. O atacante coral, Sérgio Alves, com o braço levantado, comemora seu gol no jogo com o Guarani/j. Em 2007, o Ferroviário ficou em quinto lugar, atrás do Fortaleza (campeão), Icasa (vice), Ceará (3º) e Itapipoca (4º). Hoje, Sérgio Alves é treinador do Tiradentes. O Ferroviário retorna à Série A, elite do nosso futebol, após dois anos na Série B.

Mais

Neste 2017 quem pode apresentar trabalho mais proveitoso ao Leão é o meia Rodrigo Andrade. Andou oscilante em alguns períodos no ano passado. A bagagem de Rodrigo, com passagens pelo Flamengo, Botafogo, Londrina e Ceará, dentre outros, o credencia a produzir melhor e de forma mais regular. Tem talento para isso.

Comparação

Não há como fazer comparação entre a meia-cancha tricolor que contou com Corrêa, Pio, Dudu Cearense e Jean Mota e que está sendo formada. Com aquela nem o Flamengo/RJ resistiu. Agora é aguardar a formação que será exposta pelo técnico Hemerson Maria. Só depois será possível uma análise comparativa.

Qualidade

Há expectativa sobre como está no momento o meia Ricardinho, que retornou ao Ceará. Ele teve problemas de contusão. Ricardinho saiu do Vozão em 2015. Até hoje ninguém ocupou com a mesma desenvoltura a posição na qual ele comandou o Ceará. Só mesmo quando estiver em campo será possível analisar a atual qualidade de seu futebol.

Dados & dados. Fortaleza estreia hoje na Copa São de futebol júnior. Enfrenta o Rio Branco de Americana. Só faz sentido isso se, no time principal, houver posterior aproveitamento dos jogadores que se destacarem. /// O Ceará estreará amanhã diante do Madureira/RJ. Vale a mesma linha de raciocínio: a participação nessa Copa perderá a razão de ser se não houver o aproveitamento no time principal dos atletas que apresentarem qualidade. Sou contra a venda de jogadores no "berço".