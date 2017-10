Tom Barros

00:00 · 14.10.2017

Recordando: 24 de setembro de 2007. Assim se passaram dez anos... Treino do Ceará. A partir da esquerda: Arlindo Maracanã, Erivelton e Mazinho Lima. Detalhes: Arlindo é hoje é auxiliar na comissão técnica do Sampaio Corrêa. Erivelton e Mazinho também já encerraram a carreira. A vida de jogador profissional é mesmo efêmera

A torcida do Ceará buscará nos bares os telões para torcer por vitória do Ceará em Barueri. Torcedores do Fortaleza lotarão o Castelão para levar o time a uma vitória sobre o CSA, abrindo vantagem para o jogo de volta, grande decisão no próximo sábado. Os narradores temperam as cordas vocais, pois há prenúncio de muitos gols. Um sábado diferente porque programaram Oeste x Ceará e Fortaleza x CSA para o mesmo horário: 19 horas. Para o cronista é complicado. Ele tenta acompanhar os dois jogos. Exercício para maluco: um olho no gato o outro no peixe. Atrapalha. Mas os homens querem assim. Mataram o domingo. Então, todos lá, porque hoje é sábado, como diria Vinícius de Morais.

Brincadeira

No dizer de Vinícius: "Neste momento há um casamento porque hoje é sábado; há um divórcio e um violamento porque hoje é sábado; há um homem rico que se mata porque hoje é sábado; há um incesto e uma regata porque hoje é sábado". Digo eu: há Fortaleza x CSA e Oeste x Ceará porque hoje é sábado.

O domingo

Nos anos 1960 o jornalista Sílvio Carlos dizia: "Domingo é dia de missa, praia e futebol". Poderia acrescentar hoje os cultos de outras religiões. Mas o domingo deixou de ser para nós a data de futebol. Domingo livre, estádios vazios. Séries B e C no sábado à noite. Meu Deus. "Porque hoje é sábado".

Ausência

Já escrevi a semana inteira sobre a evolução do Oeste. Já escrevi a semana inteira sobre a necessidade de vitória do Ceará. Um empate com o Oeste pode fazer o Vila, se ganhar do Goiás, ultrapassar o Ceará. Já falei a semana inteira sobre a ausência de Pedro Ken. Certamente será muito sentida.

Ausência II

Já escrevi a semana inteira sobre o CSA, que era de Ney da Mata e passou a Flávio Araújo. Já escrevi a semana inteira sobre Edinho e Maxuell, o Samurai, bons do CSA. Já falei a semana inteira sobre a ausência de Everton, do Fortaleza, que se contundiu contra o Sampaio em São Luís. Certamente será muito sentida.

Substituto

Jô entrou bem no lugar de Everton em São Luís. Puxou contra-ataques em velocidade. Mas Jô precisa caprichar mais nas finalizações. Houve dois momentos de gol em que ele não poderia ter desperdiçado, máxime nas condições em que o jogo lá transcorria. Que hoje Jô faça bem a parte que lhe cabe.

O melhor do mundo

Quem é no momento o melhor jogador do mundo? Messi? Cristiano Ronaldo? Neymar? Mbappé? Ainda bem o futebol brasileiro mantém um ou dois na lista. Há quem questione a escolha do melhor do mundo, visto que só entra na lista quem atua na Europa. Será que nos outros continentes, máxime na América do Sul, não há algum atleta melhor, mas que não aparece por falta de maior visibilidade? Há quem diga também que há muita influência de patrocinadores na escolha. É possível.