Tom Barros

00:00 · 18.12.2017

Hoje, entro de férias. Espero, se Deus assim permitir, estar com a coluna de volta no dia nove de janeiro de 2018. O assunto férias me chamou a atenção para os demais direitos dos jogadores de futebol. Pelo que sei, a maioria não acompanha sua situação perante a Previdência Social (INSS). Conversando com Edmundo Silveira, presidente do Sindicato dos Treinadores de Futebol do Estado do Ceará (Sintrefuce), soube de fatos inacreditáveis. Há atletas de renome que jogaram durante vinte anos, mas têm apenas sete anos de contribuição ao INSS. Então nem pensar em aposentadoria se a reforma, tal como está, for aprovada. Atletas fiquem atentos aos seus direitos, máxime com relação a férias e contribuições.

Ilusão

Engana-se quem olha o futebol como um eldorado, onde todos os atletas ganham fortuna. Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo são exceção. A grande maioria dos jogadores de futebol tem salário razoável, se levado em conta o efêmero tempo de duração de suas carreiras. Enriquecer no futebol é para poucos.

Dificuldades

Quem lida com o Sindicato dos Atletas e com a Fugap (Fundação Garantia do Atleta Profissional) conhece dramas de ex-atletas que passam por grave crise financeira. Há até ídolos que, após encerrada a carreira, perdem tudo. Daí as crises existenciais, pois de repente desabam na cruel realidade.

Recordando

Everaldo Galo e Celso Gavião souberam administrar bem suas vidas profissionais. Após encerrarem suas carreiras como atletas, mantiveram condições de vida dentro de um padrão digno. A preparação para enfrentar a situação posterior requer planejamento adequado, visando a evitar surpresas. Órgão como o Fugap pode orientar os jovens atletas.

Risco

Para a maioria dos atletas a realidade do futebol nada tem a ver com a ideia de dinheiro abundante. Se o jogador não se preparar para outra atividade profissional, correrá o risco de uma vida de apertos e desilusões, quando tiver de "pendurar" as chuteiras. O futebol está cheio de exemplos assim. Lamentáveis exemplos.

Gozo

As férias, período de descanso estipulado por lei, permitem melhor reflexão sobre a vida laboral. O gozo das férias é bom, desde que se saiba tirar disso o melhor proveito. É fazer do "repouso" recomposição de energias. Há profissionais que não dimensionam a importância das férias para a saúde como um todo.

Dinheiro muito

Cristiano Ronaldo faz a diferença. Muitos jovens ingressam no futebol, imaginando que um dia também terão dinheiro, fama, assédio do público. Gente, Cristiano faz parte do pequeno grupo de celebridades que ascendem aos píncaros da glória. Sonhar é bom, mas sem perder a realidade.

Marca histórica. Ontem, na enseada do Mucuripe, a jangada Gaby protagonizou feito notável: pela oitava vez venceu a prova de Fortaleza do Circuito Cearense. Sob o comando dos mestres Paulinho e Elói, abriu distância na virada da segunda boia e não mais perdeu a liderança. A Gaby venceu 2010, 2011 (2ª prova), 2012 (1ª prova), 2013 (1ª prova), 2014 (1ª prova), 2016 (1ª prova), 2017 (1ª prova em junho) e 2017 (2ª prova ontem). Já na metade da prova o mestre João (TV Diário) previu a vitória da Gaby.