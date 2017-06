Tom Barros

00:00 · 14.06.2017

Gustavo tem 10 anos de idade. Filho de Heraldo e Manuela. Cedo revelou qualidades para o futebol. Foi matriculado na escolinha do Grêmio em Fortaleza. A cada semestre, acompanhado do pai, ele vai a Porto Alegre passar alguns dias na sede do Grêmio, pois já pertence ao time gaúcho. Só não se transferiu para lá porque a idade não permite. Onde estão os olheiros dos grandes clubes daqui? Ou estão dormindo ou vacilam no riscado. Lucas, filho do ex-jogador Reginaldo Cara de Gato, tem 15 anos. Esteve na escolinha do Ceará em Itaitinga. Foi dispensado. Um olheiro do Grêmio viu vídeos do adolescente e não vacilou. Procurou Reginaldo e acertou a ida de Lucas para o Rio Grande do Sul. Lucas já viajou e está lá com todo o apoio que o clube dá.

Outros

Contei apenas dois fatos concretos, de pessoas próximas. Mas outros casos semelhantes acontecem a cada dia. Por isso, de repente, jovens despontam lá fora, sem terem sequer passado pelos times daqui. É algo inexplicável. Quero crer que os métodos de avaliação precisam ser revistos nos clubes cearenses.

Demais

O excesso de garotos nas escolinhas de Ceará e Fortaleza compromete ou não a avaliação? Como não conheço o método aplicado na triagem feita pelos clubes, faço um alerta. A passagem de Lucas sem ser notado no Ceará levanta questão sobre possíveis furos na seleção. Nesta parte, o Grêmio parece que vê melhor.

Campeão na conta certa

Torneio de Futebol Society da Holding do Grupo Edson Queiroz. Time da Contabilidade I, campeão com todos os méritos. A partir da esquerda, fila da frente: Dário, Rafael Moraes, Ismael, Stevão, Rafael Isaac e Elvis; fila do meio: Samuel e Wellington; fila detrás: Iraldo, Matheus, Claudevan, Renato e Juscier. Parabéns!

Desempenho

Se o Fortaleza atuar como no primeiro tempo em Cuiabá, terá amplas possibilidades de vitória, desde que Lúcio Flávio, Hiago e Everton caprichem um pouco mais nas finalizações. Verdade que o goleiro Henal estava pegando tudo, mas não custa nada um pouco mais zelo no toque final.

Conhecidos

No Sampaio Corrêa estão alguns jogadores bem conhecidos do torcedor cearense: Zé Aquiraz, de 28 anos de idade, que jogou no Guarani/J, Maranguape, Ferroviário e Fluminense/BA; e Fernando Sobral, de 21 anos de idade, que já atuou no Guarany de Sobral, Horizonte, Icasa e Atlético/GO.

Recordando

Década de 1970. O meia Nicássio quando campeão cearense pelo Ceará. Bom jogador. Também era muito espirituoso. Suas tiradas são lembradas até hoje. Ele brilhou também no Icasa e no futebol paraibano. Hoje Nicássio é conceituado comentarista em Juazeiro do Norte. (Álbum de Elcias Ferreira).

Dados & dados.

O Sampaio Corrêa, que vem enfrentar o Fortaleza domingo no PV, está invicto fora de casa. O empate (2 x 2) diante do Confiança em Aracaju serve de alerta aos tricolores. O time do Francisco Diá é enjoado. /// Seleção Brasileira, com formação mesclada, enfia golada (0 x 4) na Austrália. Os australianos pagaram pelo que não deviam, ou seja, a derrota brasileira para a Argentina, que quebrara a invencibilidade de Tite. /// Previsão de público no PV domingo: lotação total. Torcida tricolor no embalo.