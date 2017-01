Tom Barros: O retorno do Ferrão

00:00 · 16.01.2017

Foi bom ver de volta o clássico tricolor. E com o equilíbrio de antigamente, o charme de antigamente, as emoções de antigamente. Fortaleza em cima. Ferroviário nos contra-ataques. Modelos bem definidos. Aí os passes de Valdeci puseram o Ferrão em situações de gol. Daí o pênalti, que Maxuell sofreu e converteu (1 x 0). Fortaleza confuso. Mesmo assim, Gabriel, que estava sumido, deu o ar da graça ao receber preciso passe de Heitor: golaço (1 x 1). Na fase final, Leão promoveu a virada. Mais um golaço: Jefferson (2 x 1). Quando todos imaginavam que o Fortaleza mataria o jogo, eis que fulminantes contra-ataques corais criaram pânico na defesa do Leão. Maxuell empatou. E mais: ele e Adilton perderam duas chances para a virada. Um clássico tricolor tão bom quanto os de antigamente.

Domínio

O Fortaleza exerceu maior domínio. Mas poucas situações de gol criou com esse domínio. Não houve, dentre os estreantes, quem se sobressaísse. Prefiro formar melhor juízo nas próximas rodadas. Seria injusto de minha parte avaliar as contratações do Fortaleza por um jogo só, principalmente o de estreia. Calma, gente.

Momentos

Maxuell, pelos gols, o destaque. Valdeci, pelos passes primorosos, o talento. /// O passe de Erandir, da frente da área coral, para Vitinho, na frente da área do Leão, foi digno de Gerson, Canhotinha de Ouro, nos bons tempos. Desse passe o gol. /// Heitor tem condição de jogar eficiente sem ser violento. Mas ontem, num lance, apelou feio.

Recordando

16 de janeiro de 2007. Assim se passaram dez anos... Treino do Ceará. A partir da esquerda (sentados): Clodoaldo (Baixinho bom de bola), Mazinho Lima e Reinaldo Aleluia. Hoje, dez anos depois, faz parte do passado o grito nas arquibancadas: "Uh, Terror! Clodoaldo é matador". Mazinho encerrou sua brilhante carreira em 2010. Reinaldo Aleluia também encerrou sua vitoriosa carreira em 2010. O tempo passou.

Expectativa

Oito equipes mostraram suas caras no Campeonato Cearense 2017. Até agora, mais ou menos dentro do esperado. Faltam estrear apenas Ceará e Tiradentes. Ambos debutarão quarta-feira. No Domingão, Maranguape x Ceará. No Castelão Horizonte x Tiradentes. Se não houver vitória do Ceará, será a primeira grande zebra.

Relâmpago

O "Estadual 2017" é relâmpago. Amanhã, terça-feira, o Horizonte recebe o Uniclinic no Domingão. Na quarta-feira, dia18, mais quatro jogos. No dia 5 de março, estará concluída a primeira fase. É rápido. Isso, de certo modo, reduz a possibilidade de melhor qualificação. Velho ditado: a pressão é inimiga da perfeição.

Queria mais

O técnico do Uniclinic, Vladimir de Jesus, deixou claro o seu descontentamento com o empate (1 x 1 ) diante do Guarany de Sobral em Horizonte. Ele esperava melhor desempenho do vice-campeão cearense. E também levou em conta a tranquilidade maior que teve para trabalhar em relação ao adversário. Já volta a campo amanhã.

Notas & notas. Que contraste: gigante Castelão teve público insignificante no jogo Uniclinic 1 x 1. E o PV não liberado. Desídia pura. /// Para o técnico Junior Cearense o empate do Guarany/S em Horizonte foi bom. Motivo: o Bugre só confirmado de última hora, fato que prejudicou a preparação da equipe. /// O Livro "Associação Esportiva Tiradentes - O Tigre da PM - História e Evolução", de João Xavier de Holanda, será lançado dia 27 de janeiro, às 10hs, na sede da Aorece (Rua Jota da Penha, 650, Centro).