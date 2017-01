Tom Barros: O estádio mais acolhedor

00:00 · 12.01.2017

Tenho pelo PV carinho especial porque foi o Maracanã de minha infância. Um "Gigante" na minha imaginação de menino. O PV é a segunda mais importante praça esportiva do Estado do Ceará. De 1941 a 11 de novembro de 1973, data da inauguração do Castelão, foi o principal cenário do futebol cearense. E mesmo com o Castelão padrão Fifa, o PV segue tendo fundamental utilização. Não perdeu a aura de mais acolhedor. Daí um apelo aos dirigentes: zelem pelo PV. Não deixem que o descuido algum dia possa comprometer, de forma lenta e gradual, o que o então secretário de Esportes de Fortaleza, Evaldo Lima, junto à sua equipe, fez erigir bonito e moderno em 2011. Faz apenas cinco anos da sua reabertura. Conservá-lo com cheiro de novo é obrigação dos gestores.

Permanente

O sinal de alerta com relação ao PV decorre de uma observação: não pode essa praça ficar à mercê de um ou mais laudos para liberação em qualquer fase do ano. O PV é para ter liberação permanente, renovada antes do vencimento em todas as etapas. Se assim não for, entendo como desídia imperdoável dos gestores.

Grandes jogos

Há reclamações de que o PV perdeu a importância porque só excepcionalmente abriga grandes jogos, visto que Ceará e Fortaleza dão preferência ao Castelão. Senhores, o PV pode ser mantidos por ocupações variadas de outros eventos. Não foi reformado apenas para o futebol. Assim tem até mais condições de uso continuado que o Castelão.

Recordando

14 de setembro de 2011. Reabertura do PV, após reforma feita quando prefeita Luizianne Lins. O árbitro Almeida Filho autoriza o colunista a dar o pontapé inicial do jogo amistoso entre seleções masters do Brasil e da Argentina. Observam o lance o secretário Evaldo Lima, o deputado Gony Arruda e o secretário da Regional, Estêvão Romcy. O PV ganhava padrão internacional. É preciso, portanto, conservá-lo assim.

Vergonha

A estreia do Ceará deveria ser no Estádio Moraisão diante do Maranguape. Como o "Moraisão" está sem condições de uso em razão do desleixo dos responsáveis por sua manutenção, o jogo será em Horizonte. Síntese: o time de Maranguape fez a sua parte, ou seja, está na Série A, na elite. Mas o gestores o deixaram sem "teto". Uma vergonha.

Clássico

Quando preguei a necessidade de o Ferroviário voltar à primeira divisão, vislumbrava também a volta de dois clássicos que sem o Ferrão ficaram fora do calendário há dois anos: o clássico tricolor e o clássico com o Ceará. Assim, já o primeiro clássico tricolor de volta no domingo. E volta também trazendo uma certa dose de nostalgia.

Critério

Nos procedimentos de reforma do departamento esportivo da Verdinha, a estrela das transmissões esportivas continua sendo Gomes Farias, narrador-espetáculo do rádio brasileiro. No batente desde a década de 1960, Gomes Farias desafia o tempo com sua voz metálica, timbre inconfundível e narração inimitável, original.

Dados & dados. Objetivando maiores lucros, o Conselho da Fifa aprovou o aumento de 32 para 48 países na Copa do Mundo a partir de 2016. Os limites anteriores nas Copas do Mundo foram: de 1930 a 1978, 16 países; 1982 a 1994, 24 países; de 1998 em diante, 32 países. Com o novo critério, o total de jogos de cada Copa do Mundo passará de 64 para 80 partidas. Os continentes terão reajustado o número de vagas. A América do Sul poderá dispor de sete vagas (no lugar de cinco) pela repescagem. (Dados: Airton Fontenele).